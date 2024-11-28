ＡＩ無疑是近兩年的顯學，炙手可熱，沾上ＡＩ話題的股價，通常表現不俗。最近出現一新名詞：AI Pilotitis，姑且先按字面譯為「人工智慧先導計畫炎」，拗口吧？ Pilotitis，多數字典沒有收納這字，但為何說是「炎」？君不見，凡是有「-itis」字根的名詞，都譯為炎，常見的例如：Arthritis（關節炎）、 Hepatitis（肝炎）、Bronchitis（支氣管炎）、Tonsillitis（扁桃腺炎）等，不一而足，反正就是種病症。

Pilotitis這個名詞，在製藥業或生技業並不陌生。因行業特質事關人體健康，不時大起大落，所以公司對新藥或療程，常接續採取一些小型計畫，分散風險，也方便修正某些缺失；不過有時患得患失，會重覆類似實驗，憚於放手一搏，就會淪於Pilotitis。線上字典解釋這罕見字，幾乎都採一致的文字：the act of continuously pursuing small health care projects but never scaling them, leading to duplication and short-lived benefits，就是描述這種進退失據的情境。但如事前規畫良好，加上運氣不錯，或許一試就成。十二年前，我國首次裝置e-Gate，採取智慧人臉辨識通關，不選在桃園機場，也不在基隆港口，而是在衝擊較小的金門（小三通），就是成功的先導計畫，沒有罹患AI Pilotitis。

目前國際媒體一篇專題，談到大型企業處理ＡＩ的心態，尤其是執行長們，面對ＡＩ時代，似乎就感染了Pilotitis，瞻前顧後，舉棋不定。在國際會計師事務所的一項跨國調查中，更顯示這些大咖的進退維谷。有些唯恐在引進ＡＩ的進度過慢，落後同業；有些則害怕導入ＡＩ時躁進，影響公司形象。有時陸續推出幾個先導計畫，卻又不痛不癢，投入人力財力不足。英國經濟學人雜誌，曾舉某國際顧問公司為例，今年投入三十億美元在生成式ＡＩ的軟硬體，看似大手筆，但衡諸該公司每年八百多億元的營收，以及為ＡＩ而培訓的三萬名員工而言，應該又只是戔戔之數。各種調查顯示，這種情形不是個例，許多公司，投資過少怕不夠時尚先進；投資過多，又畏批評虛擲浪費。看來AI Pilotitis不是生理的發炎，應該是心理上的焦慮症。

ＡＩ焦慮症在企業常見，其實在主管機關也有類似的陰影。以二○一七年十二月「金科技發展與創新實驗條例」為例，適用對象本應只針對Fintech，至於金融機構原已取得執照，業務本質不變，只是提供新種的服務方法，似乎沒有另創一個沙盒的必要，這是否一種焦慮症？看看已連續三年無申請案的數據即知。此外，二○一八年十二月「無人載具科技創新實驗條例」也是一例，立法迄今已申請的十六案，依經濟部資料均尚無具體成果，相較於美國的Waymo及大陸的蘿蔔快跑專案，是不是也有AI Pilotitis的影子？

美國大選硝煙未散，去年十月拜登總統發布一有關ＡＩ的行政命令，名為Safe, Secure and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence，耳提面命安全有效的ＡＩ對國家競爭力的重要。不到兩個月，川普就在競選演說中表示，將在就任總統的第一天取消拜登的行政命令，似乎忘了自己在二○一九年二月十四日也有Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence大同小異的行政命令，現在就看川老就職當天如何處理這AI Pilotitis了。

其實社會患有ＡＩ焦慮症也是正常，因為對於ＡＩ時代的配套基礎建設付之闕如，尤其是在歐美已然浮現的法律問題，特別是著作權衍生的爭議，我們還在起步，看今夏人工智慧基本法草案，就知沒有抓到重點。其實只要參考歐美案例，例如上月梅鐸集團狀告Perplexity案，而台灣也有兩家法學資料庫的訟爭，就知問題不僅在基本法，著作權法、個資法的修正，恐怕更為急迫。（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）