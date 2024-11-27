劉憶如／談COP29氣候融資峰會共識

聯合國氣候峰會（ＣＯＰ29）今年自十一月十一日至二十四日於亞塞拜然首都巴庫召開。本屆峰會聚焦氣候融資，因此又被稱為「融資峰會」。氣候融資主要希望能提供氣候資金以協助較貧窮的國家達到減碳目標，並降低這些國家所受到極端氣候的傷害。此次峰會希望能提高原訂的資金上限（原訂每年一千億美元），且以補助金，而非融資方式提供資金，以避免加重受援助國家的債務問題。至於資金來源，依據二○一五年巴黎協定，應由今日氣候異常最主要的製造者，也就是已開發國家，負起出資的責任。

此次峰會經與會一百九十八個國家為期兩周的激烈討論，終於在延會兩天後在十一月二十四日達成協議：美國、歐盟和其他較富裕國家將在二○三五年底前，每年提供三千億美元資金給開發中國家。對於這個三千億美元的額度，已開發國家覺得太高，開發中國家則批評不但不足，且指責此金額低得令人感覺受辱；事實上雙方確實各有難處。

一方面，已開發國家近年來深受通貨膨脹、預算赤字、政府債務飆升等問題的威脅，更須應付俄烏和中東兩大戰爭的各項援助支出；每年三千億美元的額度可能也已是上限。原議定應自二○二○年起每年一千億美金的補助款，結果延遲至二○二二年起才支付，也顯示所謂「較富裕國」近年來財政其實並不寬裕的現實。

尤其認定氣候危機為「騙局」、一再聲稱美國應退出氣候峰會的川普，即將就任美國總統，此時期待美國更加加碼並不切實際。此次峰會中，一向最支持清淨能源的德國明言表示，雖然歐洲希望能負起該負的責任，但卻也無法給出一些無法落實的承諾。德國代表也只能建議這些氣候融資不應單由政府承擔，而更應透過民間企業單位，以及利用債務重整等財務工具去達成任務。

此外，歐洲和美國都表示希望較富裕的新興市場，例如中國，也應被列入在「較富裕國家」中共同分攤費用。但目前仍被世界銀行列在「開發中國家」的中國，則表示雖然中國願意協助一些較貧窮國家綠色轉型，但中國仍將以自願的方式進行。

另一方面，對需要援助的開發中國家而言，每年三千億美元的資金，以及遲至二○三五年的援助時程，都與期望落差太大。據估計，這些較貧窮的開發中國家若要能轉型使用清淨能源，並有足夠資金彌補極端氣候造成的傷害，每年至少需要一兆美元資金，三千億美元的額度自是遠遠不足。

援助金額意見分歧之外，今年峰會議也並未重申去年ＣＯＰ28對於逐步退出化石燃料使用的共識，引發對二○五○淨零排放目標達成的更大疑慮。依據最新預測，今年氣溫將再破新高，並創全球首次超過工業革命前攝氏一點五度的紀錄。另外依據此次峰會中提出的報告，今年單是全球二氧化碳排放即已達四百一十六億公噸，超過去年且再創新高。

碳排主要來自於煤炭、石油、及天然氣。科學家估計，若要控制氣溫升幅低於攝氏一點五度，未來全球能排放的二氧化碳額度僅剩二千三百五十億公噸。全球暖化的危險一步步逼近之際，美國總統當選人川普在選舉期間數度聲明美國應退出巴黎協定，且應支持化石燃料的發展擴大。川普宣稱將大幅增加美國石油及天然氣的開採，上任後且將廢除提供數千個氣候變遷計畫補助的通膨削減法案（ＩＲＡ），並取消美國對減碳的承諾。這些變數下，今年ＣＯＰ29氣候峰會所達到的各項共識之落實，實有待觀察。（作者為台大財務金融系兼任教授）