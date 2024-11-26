林中斌／川普2.0：抗中為表 避戰為裡

川普任命官員陸續出爐，典型媒體反應是「川普外交2.0抗中更甚」、「魯比歐掌國務院抗中升級」（十三及十五日台灣某大報標題）。

然而，川普任命的國防部長《福斯新聞》節目主持人赫塞斯Pete Hegseth，在二○二四年十一月七日YouTube的Vigilance Elite訪問中卻說：「在過去十至十五年，五角大廈所有中美戰爭兵推，我們全敗！在中美戰爭頭廿分鐘，他們發射十五枚極音速導彈打掉我們所有的十艘航空母艦！」

川普2.0給我們美國將更「抗中」的印象，與他任命軍事領袖認知「不敵中國戰力」的對比何其強烈！

其實川普2.0內政高於外交、經濟高於軍事。他呼籲「美國優先」主要著眼人民。「使美國再偉大」ＭＡＧＡ也針對整治國內亂象。美國中低層人民對物價飛騰、社會失序、公路坑漥、性別混淆實在忍無可忍。川普今年不只在七個搖擺州領先，也贏得全國總票數，是共和黨廿年來首次。

在賓州一向與世無爭，維持駕馬車點蠟燭的Amish社群，在美國歷史裡總統大選首次全體動員投票，支持川普。這是川普強調內政優先醒目的成果。

「我要防止第三次世界大戰！」川普在競選時不斷強調，例如十一月四日在喬治亞州Macron郡那次。川普陣營國安專家柯柏吉Elbridge Colby在十一月二日Tucker Carlson訪問裡，用鐵達尼號將撞冰山做比喻，強調避免第三次世界大戰是目前美國外交最緊急任務。

十一月九日《經濟學人》報導，美國十八個情報單位將警告川普：俄羅斯雖是歐洲亂源，軍力許多方面已超越美國的中國，才是我們頭號挑戰：中國海軍全球最大。中國軍艦在二○一○年後建造的艦艇有七十趴，美國只有廿五趴。在○四年，軍艦上垂直發射系統ＶＬＳ美有二二二座，中國只有一座，目前即將超越美。它的空軍隱形戰機產量超過美國，空對空／空對艦飛彈的反電子干擾能力超過美國。準確快速的極音速導彈，它已部署，美仍在加速發展。七個關鍵軍事科技中，中國領先六個，包括：先進戰機引擎、無人機、極音速探測跟蹤、先進機器人技術、自動化系統、太空發射。

根據美智庫ＣＳＩＳ今年六月五日報告，目前的軍艦，中國有二三九艘，美國二一九艘。空軍飛官每年飛行時數，美國一百卅小時，中國兩百小時。

川普2.0將大幅減低國內稅，以增加進口關稅補足。川普宣稱對中國關稅將由廿提至六十趴。然而，川普推崇的美國第廿五任總統麥金利曾力主提高關稅，但麥連任後，在一九○一年九月五日演說：「貿易戰有害而無利，提高關稅只能作為談判籌碼，不能作為國家收入的來源。」由於關稅已引發美國通膨，川普就任後勢將以其作為與北京談判的籌碼，先升後降。

電動車特斯拉收入大幅來自中國的馬斯克，已成為與川普共治的白宮上賓。屆時，川普的抗中將由馬斯克牽線演化為與北京競爭中有合作的大國關係。西方公認行事謹慎的習近平，本來就傾向「超軍事手段優先」。美國雖然無意兩岸統一，但減低中美軍事衝突的兩岸對話，應為華府樂見。為了避戰，北京亦然。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）