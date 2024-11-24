闕志克／美國民主的糾錯能力

美國總統大選的結果，以及選後川普端出意識形態導向、忠誠度為先的內閣名單，令人開始質疑美式民主制度是否還有糾錯導正的能力。易言之，美國選民經由這次選舉，有否指出美國社會當下面臨的問題，並促使政府改弦易轍？從選後投票分布的分析結果來看，答案是肯定的，因為美國民眾明確表達了對當朝施政走向的不滿，只是選前民主黨似乎錯讀了多數選民的心意。

身為女性少數族裔總統候選人，賀錦麗今年從女性、非裔拉丁裔或年輕人贏得的票數，與二○二○年拜登相比明顯落後，顯示影響大選投票行為的主要因素，不再是民主黨傳統依恃的族裔或性別認同，而是經濟收入與文化價值。沒有大學學位的藍領工作階級，不論族裔，此番傾巢倒向川普，因為他們既感受不到賀錦麗對其生活困境的同理心，也對民主黨一味維護諸如多元性別認同的「覺醒」政策十分反感。

川普讓這群選民相信，他完全理解他們的痛苦和怨氣，並麻醉他們說：「這一切都是別人的錯，與你無關。」甚而進一步提出異想天開的極端手段，號稱可以解救他們於倒懸。一旦建立起基本信任感，川普提出的解決方案愈瘋狂、愈離譜，這些選民反而覺得愈感心、愈受用，他們的川普情結也跟著變得愈深愈厚。

對同樣這批選民，賀錦麗不但未能說服他們、和他們站在一起，且對其所處困境感同身受，甚至連努力嘗試的表面功夫也付之闕如。原因之一是賀錦麗代表執政黨，所以不便大肆強調現狀的悲慘，但更大的原因則是個人性格使然。賀錦麗的人設是冷靜、精明、高效、成功的專業律師，與社會較底層的民眾面對面話家常、搏感情、交心傾談，向來不是所長；相形之下，川普就很能與普羅大眾打成一片。民主黨中其實不乏善於民粹溝通的將才，譬如說柯林頓總統出身南方小州，與庶民百姓即席產生心靈共鳴的能力首屈一指，當年他「I feel your pain」的名言，更是傳誦一時；左派参議員桑德斯為弱勢民眾請命時，擇善固執、雖千萬人吾往矣的滔滔雄辯，往往激盪人心，感染力極強。

可惜賀錦麗就是沒能在這次大選打動社會底層的選民，所以雖然民主黨照顧經濟弱勢的政策，如提高最低工資、全民健保、重建製造產業、減免學貸以鼓勵年輕人上大學、保護勞工等，都比川普團隊的提案更實際有效，這些選民中很大一部分還是把票投給了川普。也就是說，許多選民認定川普比賀錦麗更能解決切身生計的問題，因為他們相信川普比較有心，而不是能力比較強。

今天六成以上的美國家庭過著沒有儲蓄、朝不保夕的生活，主因之一是只有三成七的美國人擁有大學學歷。賀錦麗在選戰末期犯了致命錯誤，宣稱「想不出當選總統後會與拜登政府有什麼不同的做法」，這不但捻滅了這些家庭想要藉由民主黨勝選翻轉生活的希望，也讓賀錦麗陣營自許為變革推動者的訴求一夕崩盤。

對社會底層美國民眾而言，這次大選，其中一方帶領他們脫離困境的誠意十足，但提出的解方可行性不是很高；而另一方的解方雖較嚴謹完整，但苦民所苦的決心似乎不夠強烈。這些選民最後選擇了川普，希望可以將政府打掉重練，一舉翻轉自己的命運。這種但求矯枉、不惜過正的孤注一擲，看似偏激，恰恰反映出這群選民數十年來日累月積的絕望、憤怒和怨懣。（作者為清華大學合聘教授）