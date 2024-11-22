陳亮恭／黑白之間半世紀的人性鏡像

《怪醫秦博士》是時代的符號，他行走於灰色地帶，高價醫藥費是他築起的人性高牆，卻成為仁心仁術的實踐。直到「秦博士」變成「黑傑克」，才知道醫師不姓秦也不是博士。「黑傑克」的命名，源於賭局中那豪擲千金的決絕。故事中，丈夫承諾以販賣全身器官償還妻子醫藥費，黑傑克以丈夫自然死後器官捐贈作為兌現，兩億的醫藥費，是讓丈夫確認自己對妻子容顏以外的愛。

《怪醫黑傑克》是「漫畫之神」手塚治虫的傑作，是日本醫療漫畫的先驅，從一九七三年開始連載。手塚治虫在人生低潮時創作《怪醫黑傑克》，當時《原子小金剛》作品已見疲軟，工作室倒閉並積欠高額債務。一九六○至一九七○年的新左翼運動，對日本社會帶來動盪感受，人心浮躁不安，手塚治虫藉此角色的反差表達他對社會的不滿，手塚曾說道「道德觀只不過是掩蓋事實的虛榮陰霾」。

原本只打算連載五回的《怪醫黑傑克》，預計讓手塚治虫所有漫畫角色同時登場，但始料未及的飆升人氣，反成為手塚治虫一生傑作，開啟日本漫畫新紀元。適逢《怪醫黑傑克》連載五十周年，朝日電視台第六度推出《怪醫黑傑克》真人版劇作，由人氣男星高橋一生擔綱演出。本次改編集結數個短篇故事，以年輕住院醫師長谷川的眼光串聯，從憎惡、理解、崇拜到跟隨，近距離解讀黑傑克的溫暖與仁心。

惠美子面目姣好，但罹患罕見的「獅子面症」，臉部輪廓變化成獅子般的模樣。傳統修整面部骨骼的治療不僅困難，也未能解決病因；黑傑克明辨病因在腦下垂體，用簡易的手術設備與工具，避開視神經而取下病灶，最終治癒「獅子面症」，讓尋求安樂死的惠美子重拾笑容，但重生的惠美子與丈夫卻在返家途中遭逢重大車禍，彷彿是老天爺與黑傑克搶人。但黑傑克立馬拎起手術包、披上黑斗篷，帶著助手皮諾可出發救人，實踐他不放棄任何救治機會的人生意義。

「獅子面症」的故事初讀不太真實，但該病症卻真有其事，患者面部骨骼的異常增生導致面容的改變，兩眼旁顴骨與前額骨的突出，使鼻梁不再明顯，側面觀之臉部幾成平面，類似獅子的面貌。但是，造成「獅子面症」的骨骼異常增生可由多種病因造成，從罕見的基因突變、副甲狀腺亢進，到尿毒症相關的腎性骨病變，都可能有類似的表現；但即使是臨床上較為常見的副甲狀腺亢進或腎性骨病變患者，也極少變成「獅子面症」，更不是透過腦下垂體手術可以治癒。在廣泛查閱醫學資料後，有一種病或許可以穿鑿附會漫畫劇情。

McCune-Albright症候群是一種罕見疾病，也稱為「纖維性骨失養症」，病患在胚胎發育過程中發生基因突變，該突變會造成骨骼增生異常與內分泌異常表現，而突變發生的時間點會影響疾病的徵候；顏面骨骼的異常增生是典型的表徵，但四肢骨骼也常有病變（漫畫中只有臉部骨骼變化）。在增生的顏面骨骼進行手術極為困難，原本增生骨骼已可能壓迫視神經，手術可能傷害視神經或破壞增生血管而大出血（相當符合劇情）。一九九七年確實有美國醫師透過切除腦下垂體的腺瘤，改善病患內分泌異常而控制該病，但該病患於二○○九年因疾病復發而再次手術。今日若再遇這樣的病患，或許還是需要黑傑克神之一手啊！（作者為台北市立關渡醫院院長）