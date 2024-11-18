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方祖涵／當運動場又再成為政治戰場

聯合報／ 方祖涵／運動文學作家
方祖涵
方祖涵

川普時代又要來臨，這是一億五千萬美國選民做出的選擇，卻將對八十二億世界人口造成深遠影響，身處地緣政治緊張地區的民眾，更無法忽視未來四年的可能衝擊。

川普過半數高票勝選，證明右翼民粹主義再度崛起，達到本世紀迄今的巔峰。體育活動經常是民粹舞台，自然是首當其衝。像是在川普上次任期，美式足球因為球員質疑警察對少數族裔的執法公平性，引發跪膝抗議事件，結果他的回應是：「把那些狗娘養的傢伙從場上趕出去吧！」

如此言論迅速引發強烈反彈，許多球員、教練和聯盟官員對此表示不滿，甚至以集體下跪或臂挽臂方式表達抗議。問題是民粹主義總是在衝突後更為茁壯，他隨後在推特上多次發文，批評球員的抗議行為不愛國，並呼籲球迷抵制美式足球，直到球員們「停止不尊重我們的國旗」。川普成功激化對立，把球員抗議行為與愛國主義掛鉤，將賽事焦點從競技轉向了政治爭論。在二○一七年球季，美式足球收視率下滑將近百分之十，主要因素就是跪膝事件。

在職業籃球場上，一些球員和教練在社會正義議題的公開發言，特別是針對種族不公、警察暴力的抗議，以及支持「黑人的命也是命」運動，同樣讓川普掀起戰火。他說NBA「過於政治化」而且「不愛國」，說湖人隊球星詹姆士智商低，結果造成收視率與觀眾結構顯著改變。NBA流失保守派支持，卻從年輕族群得到補償，此外，有些球員甚至因為持續被川普攻擊，反而變得對中國大陸更為友善。

相反地，也有職業運動可望藉由川普執政獲利，像是高爾夫。川普政府對沙烏地阿拉伯關係密切，並且贊同其權貴在美國體育界投入資金。他過去支持沙烏地藉LIV高爾夫新聯盟進行運動洗白，甚至在個人場地舉辦相關比賽。在新任期裡，他很可能會進一步促進沙國主權資金在美國體育產業投資，甚至藉收購職業球隊來增強控制。

川普新任期內還將有兩項重大國際賽事，也會因他的立場而出現變數。首先是二○二六世界盃足球賽，行事備受爭議的足總主席英凡提諾是川普摯友，世界盃很可能會充滿政治色彩，讓川普借此機會提升個人聲望。

此外，二○二八洛杉磯奧運，儘管不會像是一九三六年的希特勒柏林奧運，仍可預期將被包裹在川普的愛國主義和美國優先議程中。最近幾屆奧運性別平權成果亦令人憂心，像是他不斷在造勢活動攻擊台灣拳擊金牌得主林郁婷，當出賽選手必須面臨東道主質疑，以及來自被煽動民眾的威脅，那就不只是選舉語言，而是實際問題。

可以預期的是，在未來四年裡，美國體育文化將趨向以愛國、反移民和傳統為主軸，賽事變得更具政治色彩，體育場將成為意識形態的戰場，而莫可奈何地，沒有人能置身事外。

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