魏國彥／非核家園演習記

魏國彥 十月底，趁著氣溫下降，用電減少，台電公司核三廠二號機從十月廿一日開始歲修，工期預估四十一天，修好以後再用五個多月就要除役了，台灣終於變成民進黨夢寐以求的「非核家園」，這歲修的四十一天實際上是一個「非核家園」的預演。

行政院長卓榮泰上月廿九日赴立法院專案報告，抓住核能減少的機會做大內宣，說：「再生能源占比達十六點三％」，在立法院經濟委員會遭到立委質疑，明明今年前八個月占比才十點五％，「混水混太兇」。台電解釋，那是核三二號機大修，十月廿二日當天一天的數據，證實了這是一個選擇性的粉飾數據。

民間反核人士連續查驗了核能停機以來四天的數據，發現在黎明前的兩小時幾乎天天火力全開，發電占比接近百分之百！又被台電修理，說是選用特定時刻的偏差數據。換言之，只准院長放火，不准民眾點燈。

黎明之前沒有太陽，當然沒有太陽能發電，但是應該有風啊，水庫不是因為颱風才灌了很多水，為什麼水力發電也歸零呢？台電為何在月黑風高之際火力全開呢？趁大家還沒有起床，排放點PM10、PM2.5沒人注意嗎？還是因為火力發電成本便宜些，少虧點本？

十月卅日台中火力發電廠增設燃氣機組的環評在爭議中過關，前任經濟部長曾經說「煤轉氣」，現在黃牛了，增加燃氣機組卻並沒有讓燃煤機組除役，顯然再生能源還是補不上來，要煤、氣齊上，中部民眾以肺發電。別忘了，液化天燃氣運送到台灣的路途遙遠，要經過麻六甲海峽、和兵凶戰危的南海與台灣海峽，多個能源「扼喉點」，任一處有戰事或封鎖，台灣就會斷氣，釀成國安危機。

康芮颱風十月卅一日襲台，有網友發現傍晚基載電力不足，我們懂了，風力發電不是有風就好，颱風風太大還必須停機！颱風也趕來對非核家園做壓力測試，電力即算力，輝達的黃仁勳想必看在眼裡。

經濟部長郭智輝預估到二○二六年綠電將占比兩成，會產出五百五十億度綠電，然後逐年增加，到二○三○年更有八百億度。數字會說話，二○二三年的再生能源發電共兩百六十九億度，占比九點五％，部長說一年後要增幅兩倍不止，可能嗎？吹牛打草稿，也不是第一次了！賴清德總統在二○一七年擔任行政院長時說二○二五年再生能源發電將占廿％，這回將限期延後一年，就會達成嗎？郭部長既然引了王陽明的詩：「若人有眼大如天，還道山高月更闊」，眼光和姿態都很高，就請部長簽下軍令狀吧！別害怕，做不到也不會怎麼樣，歷任經濟部長與政次都吹過牛，都做不到，也沒怎麼樣啊！還轉任各種董事長，領高薪、做肥牛，有為者亦若是！

國民黨主席朱立倫在臉書表示，民進黨的能源政策就是「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」，堪為這次「非核家園」演習預作總評。（作者為行政院前環保署署長）