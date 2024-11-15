楊志良／賴清德與習近平

賴清德與習近平兩個人，都有自己的堅定信念，一個是務實的台獨工作者，強調台灣人不是中國人，目前講的「台灣話」不是福建話、不是閩南話、更不是河洛話，而是「國語」；所以年輕人到廈門往往大吃一驚，發現台灣真了不起，因為「連廈門人都講台灣的國語」了！賴清德經常在政策宣導時使用「國語」台灣話，這讓原住民非常不高興，因為他們的「國語」應該是原住民十六族的語言。

習近平則一心要超越毛澤東及鄧小平，堅持讓中華民族偉大復興。康熙大帝既然可以統一台灣，中國現在已經是世界上數一數二的強國，習近平有何不能？當然念茲在茲的要完成此一偉大任務。

但是這兩個人，卻都被自己的信念打敗了！賴清德買了美國若干又貴又爛，付了錢又不按時交貨的武器，就自以為兵強馬壯了。但是每次老共兵臨城下，嘴裡說要驅離，卻從來不敢開一槍、打一砲，而是等共軍時間到了要下班，或油料用完得回航。

試問，如果共軍認定台灣四周的海域和空域是自由航行區，讓各國船隻，包括其軍艦航母自由無害通行，而只封鎖進出台灣的船隻跟飛機，賴清德和民進黨要如何應對？二、三個月後，台灣就會沒油、沒天然氣、沒玉米、沒小麥、沒黃豆。就如農委會說的，沒雞肉沒豬肉，天天吃蕃薯，可以撐得下去嗎？

賴清德及民進黨用巨額宣傳費，建立網軍、收買媒體、培養綠嘴宣揚政績，又用無恥的大法官對幹在野，民眾根本不相信司法。連老美都有「疑賴論」，而台灣各界有「疑美論」，老美的ＡＩＴ實際控制了台灣，賴清德敢宣布台灣獨立嗎？老美交待的事，「賴孫」有不聽命的？

老美高官說一兩句聯合國二七五八號決議案，刺激一下習近平，世界哪一個民主國家有正面的反應？對我國有任何實質幫助嗎？只有台灣自嗨而已。賴清德自傲，又好與不同意見者鬥，台灣六成以上的民眾不希望賴清德當總統，綠營之外都成敵人，害了自己也害了國家。

習近平也陷入了自己設定的，堅定要偉大復興、對抗全球及統一台灣的泥淖中。殊不知一個二二八事件，就讓辜家及邱永漢等台灣仕紳，到美國、日本及各國告洋狀數十年，困擾國民黨至今不能翻身。

二○二二年五月，本人到北京與號稱為對岸「國師」的李毅交流，他主張不惜代價武統。本人告知，今日台灣人的水準及世界地位，已在二二八時期不知多少倍以上，只要中共敢武力犯台，到時候台獨運動遍地開花，相信遠在冰島、挪威都會有台獨運動，那台灣一定獨立出去了！結果收到大陸網民及學界的大力支持，反對武統台灣。看來賴、習兩人都被自己的信念打敗了。（作者為前衛生署長）