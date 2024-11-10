張延廷／全球核戰風險升高

川普重新入主白宮，其治國戰略不但牽動國際格局及世界經濟，亦直接影響美國霸主地位，尤其俄烏衝突、中東衝突持續，讓多數美國人深感焦慮，促使已開發國家朝極端民粹國家主義復辟，儼然已成趨勢。不僅美國，許多歐洲國家新領導人也有「保護主義」意識。川普一再強調「美國優先」，將迫使台灣付出更多寄人籬下的代價以維持現狀。

俄烏戰爭僵持，直接損及美國領導北約組織的威信。不久前《美國新聞與世界》與賓州大學合作的研究顯示，被視為擁有最強大軍事實力的國家，俄羅斯晉升第一名、美國竟退居第二，這包括運用核武戰略力量的潛在選項。普亭不僅展現核動力水下魚雷和「海燕」核動力巡航飛彈，並表示這兩種核武都具有無限射程。同時，俄羅斯亦通過測ＲＳ–28「薩爾馬特」新型洲際彈道飛彈，明顯擴大蘇聯時代洲際彈道飛彈的射程和攜帶能力。

長年來歐美軍事學界均明白，從前蘇聯時期迄今，俄羅斯在其武裝力量使用準則中，一直明載「發動一場傳統戰爭時，如投入十個機械化師仍無法拿下對手，就有使用戰術核武的權力」，這也是普亭自俄烏開戰以來數度提到使用核武，甚至不惜動用戰略核武；其屢屢展開演習，企圖藉以恫嚇歐洲和美國，若歐洲戰略前緣仍對俄羅斯壓迫，已有與之「魚死網破」的決心，這是北約最為忌憚之處。

中國大陸邇來亦首度公布東風–26中遠程彈道飛彈旅演練畫面，美國國防部所發布《二○二三年中國軍事力量報告》研判，中共積極庫存包括東風–26在內的各型中長程彈道飛彈，其中東風–26系列總數已超過二五○枚。另外據「美國科學家聯合會」表示，從詹氏防務網站公布資料分析，中共火箭軍至少已編成七個旅裝備東風–26系列飛彈，其部署地點遍布中國大陸多處戰略要地，凸顯實現從「區域覆蓋」到「全疆覆蓋」，並延伸至「第二島鏈」精準打擊目標的戰略部署。

檢視中共領導人的軍事思想，從毛時代末期喊出所謂「早打、大打、打核戰」以降，便傾全國之力發展戰略核武，積極擴充「第二砲兵」戰力，逐漸演變成今日「火箭軍」的作戰序列和規模。江澤民時代某上將高官不諱言表示，中共在面臨西方核武威脅時，不惜用西安以東半壁江山換取美國全國國土！只要在國防安全和領土完整備受威脅時，中共就可能展現戰略核武「首戰用我、用我必勝」的手段。

英國國防智庫「國際戰略研究所」發行的期刊《The Military Balance 二○二四》指出，當前美國正面臨財政問題和工業能力衰退等國力發展問題。美國海軍現正面臨艦隊運作需求、預算和造船能力的限制；參照二○一六年，美國海軍設定了打造三五五艘水面作戰艦隊的目標，截至今年，美國海軍艦隊規模依然不及三百艘，爾後將很難再應對歐、亞兩方面同時的軍事對抗。

從二戰歷史觀察，核武是人類共同浩劫，其影響絕非止於某一地區的衝突，而是必須由全人類共同承擔的淒慘後果。戰爭從來都不是理性選擇，對美國資本主義國家而言是一門生意，但對發展中國家，特別是被國際孤立的地區軍事強權，則是展現其民族主義的終極猛藥。現今不僅五個常任理事國皆是核武強權，就連印度、巴基斯坦、北韓、以色列、伊朗都已是擁核國家，在誰都不願低頭示弱的戰略壓力下，核戰的風險不能過度樂觀，兩岸軍事衝突的風險也不能等閒視之。（作者為空軍前中將副司令、清華大學教授）