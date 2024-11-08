闕志克／川普吸票的魔力

美國總統當選人川普創下了多項「歷史唯一」紀錄：公然試圖阻止政權和平轉移、在候選期間被陪審團判定犯了三十四項刑事重罪、在任內被眾議院彈劾兩次、在競選時公開威脅在當選後將動用司法機關報復政治對手、絕大多數曾與其共事過的高官一致認為他不適任總統、宣稱即使他在紐約市第五大道射殺某人也不會失去選票。以上斑斑劣跡，任何一項都足以摧毀一個總統候選人的選局，然而川普不但毫髮無傷，反而還能再次選上美國總統，為何川普能有如此魔力？

超過一半的選民將票投給了川普，這些人並不是愚蠢、無知或是非不分，而是他們其中一部分人實在是太痛苦、太絕望，所以寧可自私一回，賭了川普一把，期能扭轉眼下生活困境。

從小羅斯福總統的新政以來，藍領工人一直是民主黨的死忠成員。然而，隨著產業全球化所引發的製造業外包趨勢，美國製造業在全國生產毛額的比重，從一九九○年的二成一腰斬成去年的一成，空洞化現象十分慘烈，也衍生出數以百計的「沒落城鎮」。這些城鎮皆曾因在地製造業而興盛一時，但如今日益蕭條困頓，平均家戶年收入降到三萬五千美元以下，年輕人被迫離鄉背井，當地人口也隨之衰減老化。

原來在這些地方工作的藍領工人，堪稱產業全球化下美國境內最大的受害者；他們大多是白人，民主黨很少像照顧傳統少數族裔和經濟弱勢群體那樣，真心關懷、理解或試圖減輕他們的痛苦與委屈。也就是說，過去幾十年來這群藍領工人的生活日益困頓艱難，卻因被視為主流白人族群的一環，如棄子般始終無人聞問，直到川普橫空出世、登高疾呼ＭＡＧＡ，這些人才真正感受到「終於有人為我們發聲」，吐了心頭一口怨氣。

共和黨於二千年總統大選開始蠶食藍領工人的選票。二○一六年，川普掙破共和黨的藩籬，大聲說出藍領工人階級的心酸，成功將他們拉進共和黨陣營，最終並選上總統。川普最大的政治成就，便是他能見人所未見，洞察到將藍領工人選民從民主黨轉向共和黨的可能性，並單槍匹馬引發、促成了這場史詩級的選民重組。這個重組於二○二○年和二○二二年的選舉持續進行，並漸漸延伸到以前很少支持共和黨的非裔與拉丁裔選民，到此次選舉大致底定，並讓共和黨完全執政。

川普是如何辦到的？雖是億萬富翁，川普能感同身受這群藍領工人的痛楚，並擅以像「放乾沼澤」的民粹語言，宣洩與撫慰他們受傷的心情。雖然川普提出的解方如「提高關稅以降低進口產品」和「驅逐移民以保護美國人的工作機會」，粗糙可笑、華而不實，但藍領選民仍然深感銘心受用，因而與他建立起堅不可摧的誓盟。韓國瑜二○一八年贏得高雄市長選舉時「高雄又老又窮」的訴求，就有川普式打破既有建制勢力、砍掉重練的影子；所謂「人進得來、貨出得去、高雄發大財！」的口號，雖然虛浮，卻易懂易記、一時風行，與川普的ＭＡＧＡ訴求可說是前後輝映！

雖然論者喜以各式各樣的理性模型分析選民的投票行為，但愈來愈多證據顯示，選舉很大一部分其實是一種感性決定。候選人如果不能和選民譜出感性的共鳴，再多的邏輯爭辯、理性論述或政策宣揚，終究是旁枝末節。

雖然川普的缺點罄竹難書，但他聯結選民的天分與能力百年來無人能及。民進黨向來特別擅長操弄選民情感，近年來故能屢戰屢勝；然則，這次川普致勝的關鍵，給了在野黨甚麼教訓？（作者為清華大學合聘教授）