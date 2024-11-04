施振榮／奈處理機時代來臨

施振榮

宏碁在一九七六年創立，距今已將近五十年前。當年宏碁看好微處理機（Microprocessor）將帶動二次工業革命，而華人已錯失第一次工業革命，希望這次不要再錯失機會，否則就是歷史的罪人，宏碁並以「微處理機的園丁」自許，積極推廣微處理機的應用。

在那個時代，當時只有少數人知道什麼是微處理機，甚至還有人誤以為宏碁賣的是在花園中，園丁所使用的機械工具，要上門購買。如今，微處理機的應用可以說早已無所不在，包括電腦、手機、家電、汽車等等產品都會使用到，也與我們每天的生活息息相關。

不僅如此，隨著科技技術的發展，運算力大幅提升，也讓ＡＩ（Artificial Intelligence，人工智能）快速發展，功能愈來愈強大，運算力可說是ＡＩ發展的關鍵所在，傳統微處理機已不足以應付ＡＩ未來對運算力的需求，需要進一步導入奈米技術，稱之為「奈處理機」（Nanoprocessor），以滿足ＡＩ對運算力的需求。

且在ＡＩ的應用日益廣泛下，甚至連人文社會與藝術都會受到影響，這也是為何我提出台灣未來的新願景就是要以「東方矽文明的發祥地」為目標。

或許有的人可能會覺得這是一場突如其來的「革命」，但其實這是不斷「演進」的結果，是數位轉型過程中一路的累積，並不是突然到來的數位革命。

重要的是，我們都身處其中，每個人都會受到影響，所以大家要重視並多加了解，進而參與這場因科技演進所帶來的社會全面的數位轉型，尤其ＡＩ應用將擴及生活的各個層面，目前還只是初期發展，社會的數位轉型仍持續進行中，影響也會愈來愈大。

在人類文明的發展過程中，因為引擎的出現，帶來第一波工業革命，速度、載重都遠勝於人，讓人的體力可有效延伸；而微處理機的發明，帶來第二波工業革命，讓腦力可大幅延伸。

如今ＡＩ時代來臨，運算力及各種應用仍持續續發展中，但ＡＩ只是工具，主導仍是以人為本，要以「人本智慧（Humanistic Wisdom）」來引導ＡＩ的發展，讓ＡＩ有更廣、更深、更活、更人性化的思維，進一步對人類文明做出貢獻。

我們應該借重以奈處理機為基礎的ＡＩ工具，來協助我們完成許多的工作及任務。ＡＩ也是人類文明發展中的一個過程，不用過度擔心因為ＡＩ出現會對社會造成一些衝擊，因為人類文明的演進就是如此，每個時代總是會有創新的事物出現進而改變我們的生活，我們要以正面的心態來看待。

未來要具體落實東方矽文明，台灣就應該在矽科技的基礎上，以人為本，借重在不同領域的各種創新ＡＩ應用，一起探索可以滿足人類需求的各種服務，讓文明不斷發展，並寫下東方矽文明的精彩扉頁。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）