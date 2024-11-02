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周行一／理財可替代努力工作的迷思

聯合報／ 周行一

台灣過去二十年國民所得增加了二點五倍左右，但是把配息再投資的複利效果加進去，台灣整體股市同期間翻了七倍，每年報酬率約十點五％，房價漲了三倍。看到這個現象，我們可能會直覺地下個結論：人力不值錢，股票比房地產值錢多了。

我們可能會進一步推定，花時間研究投資理財，會比想辦法把工作做得好划算。股市與房市多頭的時候尤其會強化這種直覺。我見過一些人因為這樣相信而漸漸放棄了工作，可是當股、房市不好的時候（通常也是經濟不好的時候），在股票報酬、房地產增值、保住工作所得三方面同時落空。

如果你做過人生理財規畫，會發現人一生的所得很高。通常所得隨時間成長，產生的複利效果非常驚人。假設現在三十歲的人，每年可支配所得一百萬（就是扣掉所得稅以後，可以自由花費一百萬），到六十五歲退休前每年可支配所得成長四％，以現在的幣值計算，一生總共可以花六千萬；如果每年成長六％，可花到九千萬，而退休那一年的可支配所得，按那時的幣值將超過七百萬。事實上，只要努力工作，平均每年的成長率一定高於六％，可以花的錢更多。

你知道嗎？如果投資要賺到七百萬，報酬率是十點五％的情形下，本金需六千七百萬，而退休時要有六千七百萬的投資。如果每年的投資報酬率都是十點五％（這是頗高的報酬率），要從三十歲開始每年投資二十萬元才能達成。如果三十歲的時候不是很有錢，除非有神奇的報酬率（譬如每年都是百分之幾十），不可能在當年靠投資理財賺到等同工作所得的報酬，加上需要投資的二十萬。

其實人力非常值錢，我觀察年輕人做理財規畫的時候，通常會保守的估計自己未來的所得成長率，甚至以為所得不太會成長。我常提醒他們，如果所得成長低於通貨膨脹率（假設是二％），生活水準是逐年下降的，因此必須避免所得成長低於通貨膨脹率的情況發生。同時如果更積極地看待未來的工作前景、努力以赴，在理財規畫當中可以看到人力價值有驚人的成長，本來想像不到可以做的事情，例如買房子等等，都變得可行了。

人當然應該要理財，因為符合自己風險偏好的資產配置，加上在理財規畫當中納入適當的風險管理，可以經由理財達到各種人生理財目標。而且很神奇的是，當開始思考理財目標的時候，會覺得人生有方向感，有努力就會有成果，這種態度的改變讓我們更腳踏實地的生活與工作，而不會想要靠著理財卻不工作。

我們常在社會上看到一些理財特別成功的例子，因此忽略了理財達人非常少的客觀事實，而且我們看到的是他們理財成功的情景，卻極少看到以後失敗的報導。要避免以為理財比工作重要，請記得一定要做人生理財規畫，腳踏實地往目標邁進，人生就會愈來愈好！（作者為行珩全人均衡系統創辦人）

報酬率 理財

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