陳冲／糧食供需失衡 莫非想差餓兵

自古道，皇帝不差餓兵。孔子論政，也表示「足食，足兵，民信之矣」；兵法更有三軍未發，糧草先行的說法。這也難怪十月廿三日立法院針對府方防衛韌性對策，乃至對岸蟒蛇戰略，進行專案報告時，各方均聚焦於戰時的糧食計畫，不過詢答之間，除口號式的「厚植」、「強化」外，似乎並無具體因應措施。

記得九月底，在討論能源政策及國土計畫的研討會上，我於擔綱開幕致詞時指出，因光電需要土地，而土地又是糧食的生產要素，所以依照國土計畫法妥慎整體規畫，刻不容緩；而我國糧食自給率只有卅點八％（二○二二），不過因二○二三的糧食供需年報即將於十月問世，明年光電所需二點二萬公頃土地，勢應在不影響農業生產，並在國土通盤規畫下，兼籌並顧，並研議其必要性。

巧的是，隔日糧食供需年報敲悄悄發布，所謂悄悄，只因如此重要文件，部長竟未出面解說，主管的農糧署長也未置一詞。依據媒體報導，只有副署長現身對記者朋友做背景說明，身為看倌也只好自行解讀。

首先是大家都關心的糧食自給率。去年公布二○二二年的統計資料，已顯示是十七年新低，二○二三年最新數字卅點三％，又創新低。如不是二○○五年一次急跌，二○二三年紀錄就是歷史新低，這在討論「全社會防衛韌性」時，應是不亞於瓦斯斷炊的最大警訊。從糧食結構觀之，台灣米麥攝取量持續探底，食肉量人均達八十七點二公斤，已超越主食，而消費量最多的豬肉及禽類，自給率卻逐年下滑，豬肉減少約五％，而雞肉則有三成來自國外。至於水產品自給率雖達一三○點六％，但卻也是歷史新低，其中又有遠洋漁業在海外捕撈就地轉售的居大宗，實況究竟如何，農業部諱莫如深，但依照聯合國糧農組織（ＦＡＯ）在二○二二年的資料，咱們水產品自給率應在三成以下，如再考慮養殖漁業會使用進口飼料，那自給率就更不能看了。

朋友勸我不要太嚴肅看待官方的糧食供需年報，文豪馬克吐溫也曾說過：謊言有三種，謊言、該死的謊言、還有統計數字。統計數字或許有扭曲之處，但就此唯一可信賴的供需報告，我還是認真拜讀，以下是幾點觀察：

一、二○二三年，台灣糧食自給率已可說是史上最低，如再將可妝點門面的水產品「回歸校正」，總統主持的防衛韌性委員會，就很難自圓其說「韌性何在？」對策在哪？立法院委員會的資料，恐怕不是答案。

二、Forward Looking！向前看的趨勢，恐亦不容樂觀，肉類蛋白質已如上述，非常本土的蔬菜自給率雖逾八成（八十一點九％），但比二○一四年的九十一點二％，下降幾達驚人的十％。更值得注意的是水果類，已有兩成是進口，倘改用價格計算，自給率將更惡化。以往獎勵建置的冷鏈系統，是否反助長進口蔬果，降低自給率？是否應做點冷鏈用途的追蹤考核？才好貫徹政策的美意。

三、國人米麥的攝取遞減，在強化防衛韌性的大旗下，過去休耕補助政策，是否應予檢討？某些有助糧食安全的雜糧（如玉米、大豆），應可提高自給率。

四、雜糧轉作，厚植糧食自給的潛在力量，就需要農地。明年國土計畫法上路，整體國土運用，包括保有一定農地面積，就要考慮。治國真是不易，不是只有選舉！也不是只有光電！

五、農地休耕，要同時研議配套措施，思考以活化方式，保持全民防衛韌性。

如果「緊急狀態」時，會有餓兵飢民，那就是韌性不足！不要忘了剛剛閉幕的金磚峰會，在喀山宣言中還有一項隱隱武器化的倡議，就是糧食互換的平台。（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）