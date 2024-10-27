王正方／「民粹」言論不必聽

中國大陸改革開放之初，台灣的電視劇、流行歌曲等，在對岸備受歡迎。多年前偕太座赴山東煙台勘景，她一開口說話，立即吸引人群圍觀，笑吟吟的吱吱讚嘆，怎麼了？老鄉說：「她說話就像台灣連續劇裡面的ㄧㄣˊ（人）。」

搭乘計程車，司機放錄音帶，大聲跟著姜育恆唱滄桑味十足的「再回首」。

今非昔比。當下的台灣電視連續劇及其他影視節目，賣到外地的機率不高；去年統計顯示，本地電視產品銷往外地的僅占百分之一。非但如此，此地追看韓劇、陸劇的人口比例與日俱增，熱愛本土電視劇的觀眾比例，相對減少。台灣的市場有限，影視產業存活率愈來愈低，製作者為了省錢，壓縮預算、拚命趕工，從業人員工作時間特別長，但是報酬有限。

不少演藝人員選擇到中國大陸發展，當然希望得到更多觀眾的欣賞和發展機會。此地困難，卻多讀不通外語；海峽兩岸同文同種，語言文化無差異，與其在這兒「餓飯」，那邊若有機會何妨一試？

多少年來，不少知名台灣演藝人士在對岸混得挺熱鬧；電視和電影的活兒接不完，走穴（指演藝人員在本職工作之外進行演出）、上節目、開個人演唱會…最愜意的是受邀當電視節目的評審，在台上隨性講些得體的內行話，荷包立即漲得滿滿。如今對岸已是世界第二大經濟體，消費能力強，時來運轉，台灣有兩把刷子的演藝人士，憑真本事多賺幾個錢有何不妥？我很替他們高興，並引以為榮。

然而台灣許多政治正確的民粹分子，時時找機會肆虐，動輒擺出道德高尚政治正確的姿態，口出惡言毀謗無辜。近來有位演技精湛的年輕演員與中國大陸經紀公司簽約，要去那邊發展；又某知名女演員在四川電視台上說自己是成都人，一點沒錯，她的祖父母來自成都。某名音樂人在網上寫了幾句祝福對岸十一慶典的吉祥話，多位「民粹英雄」逮住機會，將他們鋪天蓋地狠狠痛罵，說是忘恩負義、不愛台灣、羽毛豐滿了轉身就去舔共…其他極為不堪的言詞也就毋庸贅述了。

他們當然都是台灣本地培育出來的演藝英才，若不去外地發展，就只能在這個島上苦撐，鬱鬱而終。台灣一直脫離不了這個宿命。很多年前，台大電機系有四十五名同學，畢業即失業，境內幾乎無法找到專業對口工作；其中近四十人留學國外，個個苦讀，獲名牌大學博士學位者占九成，許多在自己的科研領域中達到非凡成就，回台灣後被稱之為台灣之光。光什麼光呀？混口飯吃，大半輩子替歐美財團賣老命。

數十年來台灣培育出的菁英之材，義無反顧地去「舔美」，回饋台灣的是極少數。算總帳，他們不知道為美國老大做出多少貢獻，為美國財團多掙了多少鈔票，「民粹分子」卻從未批評過，因為其中不乏當今權貴的嫡系傳人。

去境外討個生活，卻要被政治正確的人往死裡罵。「民粹」這東西欠缺思維、邏輯混亂，它本是某政治集團為鞏固政權、吸引選票用的。人生苦短，誰有時間聽這種無聊的胡言亂語？（作者為電影導演）