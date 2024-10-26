廖元豪／大法官打造世界最弱的民主國會

憲法法庭在台灣光復節，做出了「意料之中，法理之外」的一一三年憲判字第九號判決，將立法院通過的「國會改革」部分條文宣告違憲─而且是核心的部分。在這個判決下，中華民國立法院可能成為民主國家中最孱弱無力的國會。行政部門笑了，執政黨樂了，但憲法法庭的公正性恐怕再度遭到重擊。

首先要提醒，憲法法庭雖然宣告多條違憲，但也否定了柯建銘與青鳥們誇飾的「毀憲亂政」以及「沒有討論就沒有民主」之說。因為判決指出，這些法律通過的過程雖有爭議與瑕疵，但仍在國會自律範圍內，其效力並無問題。

此外，大法官們還是承認立院可行使質詢權、調查權及聽證權，政府官員以及社會相關人士若無正當理由，不得拒絕。甚至一直在吵的「反質詢」，大法官也採取合憲性限縮解釋，認為它並沒有違反法律明確性原則。要說立院不能行使調查權、調閱權、聽證權，也是太過極端。

然而，本判決對立院最強一擊，是拔掉所有法律上的強制、處罰權限。無論是「拒絕出席」、「拒絕繳交資料」，或是「虛偽陳述」，一律不得課處罰鍰或是刑罰。也就是說，立院有權調查，但官員或民眾不甩，繳出塗黑的資料，發表虛偽的證詞假消息，也只要負不痛不癢的「政治責任」。

在政治人物有為有守、相互尊重的時代，或許立院根本不需要用到「罰鍰」這種武器。但為什麼這一屆立委會覺得需要？就是因為在民進黨執政八年多來，太多官員態度傲慢拒絕配合國會要求，該出席不出席，給資料不確實，甚至在國會殿堂公然撒謊。請問，質詢問出的是假話，那還要質詢作什麼？行政部門不想當君子，那立院只好用對付小人的方法處理。結果憲法法庭說，立院還是監督，但是不能罰。這是不懂政治實務的天真，還是太過疼惜行政部門而敵視職司監督的立院？

大法官在這個判決一再強調某種前所未聞的法理：行政院對立院只負「政治責任」，而不可以負「法律責任」！而且還指出，立院如果要行使監督權力，一定要憲法明文規定。但這種法理根據憲法哪一條？或哪一個先例曾這樣解釋？大法官沒有交代，彷彿是天上掉下來的神諭。而包括罰鍰與刑罰在內的「國會強制調查權」，乃是民主國家普遍擁有的權力，幾乎可說是普世價值。

而且這些調查權，往往都是憲法沒有規定、由政治實務與司法判決承認的「默示權力」。為什麼這些國家無分內閣制或總統制，都會發展出這些強制手段？就是因為它們早就看到，沒有強制調查權、執行權的國會，根本就是無牙老虎！

立院作為國家最高決策機關，又是民選的監督機關，沒了強制力，就只能吵架而已。多位大法官都是留學國外的憲法學界出身，可曾聽過今天這個「不可以要求官員對國會負法律責任」的怪論？更何況釋字五八五號解釋早已承認調查權包含必要的「罰鍰」處罰，本件判決為何要偷偷挖空先例？憲法法庭在法理依據薄弱的情況下，拔掉了立院好不容易長出來的乳牙，讓行政更加高枕無憂，實在太過偏袒。

如果一切爭議都只能政治解決，那接著立院也只能用通過法案、砍預算，以及否決人事權來對抗行政部門。偏偏這個判決可能讓許多人民覺得，總統與政院還有個體貼的憲法法庭可以靠，這時最受傷的可能不是立院，而是本來就很脆弱的司法。（作者為政治大學法律學系副教授）