魏國彥／「碳鎖定」下的台灣須改弦易轍

魏國彥

環境部公布碳費價格，台灣正式進入排碳有價的時代。每年碳排量超過二萬五千公噸的廠商，從明年起每年每公噸要繳三百元，也就是說，這些廠商的「基本消費額」為每年七百五十萬元。

近年來各大中小企業忙於進行ＩＳＯ認證、揭露碳排數據、撰寫永續報告書，忙得不亦累乎，且所費不貲，但是減碳前景不明，陷落於「碳焦慮」之中，主因是台灣面臨三重「碳鎖定」（carbon lock-in）。

首先，中華民國被排除於聯合國門外，並非「氣候變化綱要公約」的締約方，恐非「巴黎協定」第六條適用對象，因而無法順利加入國際合作減碳行列，此為「政治碳鎖定」的結構性困境。

其次，十數年來民進黨為達成其「非核家園」的「神主牌」訴求，在野時期就不斷杯葛核能發電。二○一六年二次政黨輪替以來，全力減核廢核，只剩下核能三廠最後一個機組，且預訂在明年五月除役，台灣將正式進入「非核家園」。此期間政府與民間投入大量資金，簽署各類銀行融資合約，發展包括太陽能、離岸風力等電源開發計畫；另方面，也投入新建多個天然氣發電廠與液態天然氣接收站計畫。種種設備的設計運行年限以三十年起跳，甚至高達七、八十年，台灣因此套入「設備碳鎖定」。

其三，為「減碳成本鎖定」。根據經濟部產業發展署統計，自從二○○六年以來，產業界平均減碳成本，從每公噸三千四百元，已經提升到二○二一年的七千二百元；十五年來減碳成本高漲為兩倍，企業界減碳因成本增加以致躊躇不前。目前環境部擬定的碳費為每公噸三百元新台幣，相對於減碳成本的每公噸七千多元，僅為二十四分之一，戔戔之數，廠商可能繳錢了事，而並無實質減碳之效。

另方面，台灣發電的能源結構使我國陷入「碳足跡」高居不下的窘境，有損產業出口競爭力。根據國際「碳足跡」網站公布的數據，二○二三年，台灣每發一度電的排碳四九五公克，高於我們出口主要競爭國南韓的四一二公克、日本的四六二公克。而這兩個國家正朝增加核能發電的道路前進，我國卻反其道而行，雙方的差距將更行擴大。

工業革命的起源地英國，將於本月底關閉最後一座火力發電廠，徹底與燃煤發電說再見。英國的解方是讓老舊核能廠除役，並建設新的核能發電廠，所編預算占其「氣候變遷委員會」權責的百分之九十以上。

舉例來說：周杰倫有絕對音感，若是吉他壞了，也無法演奏出好音樂。汽車方向盤再精準，若走錯了方向，永遠到達不了目的地。走入「碳鎖定」而四面楚歌的台灣，要趕快改弦易轍！

（作者為行政院前環保署署長）