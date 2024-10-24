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張延廷／提高軍人地位必須立法

聯合報／ 張延廷（空軍前中將副司令、清大講座教授）
圖為國軍反裝甲操演。圖／聯合報系資料照片
圖為國軍反裝甲操演。圖／聯合報系資料照片

張延廷
張延廷

光輝十月，璀璨中華，民主選舉讓「同島一命」的時代演變更趨明顯。綜覽近代史民國的發展，關鍵在國軍的無私奉獻和捨身衛國，才有今日繁榮和富裕。然則國家繼續穩定富強，必須提高軍人社會地位，讓全民尊崇軍人，使軍職人人嚮往，讓軍事成為顯學，令軍眷顯得光榮。

強國須強軍，軍強則國安，軍人天職建立在保家衛國的榮譽感上，也是軍人奉行的永恆價值。軍人不僅為國家尊嚴而生，也為此而戰，甚至為榮譽義無反顧勇往直前。軍人的榮譽感，反映出社會對軍人價值的認可與否。軍人為國家社會提供安全屏障，理應落實法規政策，補充軍人軍眷福利制度，增強社會對軍人價值的認同感。

當今國際形勢錯綜複雜，地區衝突和局部戰爭此起彼伏，我們並非生活在一個和平年代，只是幸運生活在一個和平國度。然而，國人國防意識慢慢淡化，有人將履行參軍報國的基本義務視為畏途，甚至還有少數人別有政治黑心，扭曲、抹紅國民原本應該對革命先烈存有的崇敬之心。針對這些現象，政府更須加強和改良「全民國防教育」，真正做好全民國防，增強全民憂患意識與危機意識，讓社會充分認識到國防和軍隊的重要，增強尊崇軍人的思想自覺，尤其要對青少年族群宣傳教育，因為他們是國家未來主體力量，也是國防教育主要對象。正規軍事教育與民防組織天壤之別，倘若本末倒置鼓動義和團式的「民防」，只會徒增國軍爾後與外國盟友進行正規軍事合作的困擾。

拿破崙說：「如果一個國家的軍人還不如商人受敬仰，那麼這個國家離亡國就不遠了。」軍人的榮譽感和尊崇度，就是國家安全的數字刻度。縱觀世界軍事強國，在增強軍人尊崇度上，都建有整套完備的制度和法規體系。美國有《美國服役人員保護法》、《退役軍人權利法》；俄羅斯有《俄羅斯聯邦軍人地位法》、《俄羅斯聯邦退役軍人法》；德國有《軍人保障法》、《職業培訓工作促進法》等。根據這些法律規定，各國職業軍人從入伍到退役，從退役到離世的各個環節、各種保障，條條有章可循、件件有法可依，為增強軍人尊崇度提供了法律的完全保障，讓軍人和軍眷均無後顧之憂，具體提高軍人社會地位和價值。

美軍是目前世界軍力最強的軍隊，但美國軍人的社會地位並非只基於軍事裝備的先進和編制龐大，而是在於法規保障。美國人以從軍為榮有兩大主因：第一是福利優渥，地位和待遇都很好且受社會敬重，有挑戰性又有榮譽感，而且能學到真專業；第二為當兵退役讀大學有補助，軍人很多優惠又受尊重；在高度資本主義化的美國社會，美軍社會地位因此提高。

去年總統大選，國民黨候選人侯友宜曾提出「提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業連結，並全面檢討退撫法及人事升遷制度，確保國軍尊嚴無後顧之憂，強調敬軍愛軍絕不能只有口號，必須由政府帶頭實質改革，與全民一起提升軍人榮譽感及社會地位，成為彼此最堅強後盾」。

反觀行政院甫推出的明年度國防總預算高達六○六八億元，創歷史新高；軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減。國防預算要合理化，無論達到ＧＤＰ的多少百分比，軍事預算三大部分「人員維持」、「作業維持」及「軍事投資」必須均衡分配。因勢利導，建立能提高軍人社會地位的完善制度，是當務之急。（作者為空軍前中將副司令、清大講座教授）

國防預算 社會地位 軍人

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