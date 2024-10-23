蘇益仁／台灣登革疫情的未來挑戰及因應

今年時序已入秋，每年在這個時節登革熱疫情就會下降，但今年有三項不尋常的疫情，而受到關注。一是高雄在七月前有一三○例左右的本土病例，為去年疫情的過冬延續，是往年最多且持續最久；二是在北回歸線以北的雲林北港，由國衛院蚊媒中心偵測到埃及斑蚊成蟲及卵，代表台灣登革病媒蚊已北移；第三是新北地區在九月發生白線斑蚊的六十七例本土疫情，台灣登革熱未來疫情可能北中南夾擊。

登革熱疫情擴散與全球氣候暖化及旅遊頻繁密切相關。一九七○年代全球約只有十個國家流行，到了二○一○年已擴至一百多個國家地區。因此，流行病學家預測到了二○五○年，台灣不但會成為登革流行地區，且可能與東南亞一樣，每年會有數萬至數十萬人感染。

台灣過去三十多年的登革熱疫情因屬輸入型，一旦到了冬天溫度下降到十五度以下，病媒蚊孳生即受到控制，每年都在三至五月間由東南亞地區輸入病例，而引發本土疫情。因此，只要控制孳生源、早期醫療體系及早發現病例，就可及早控制疫情。

二○一五年後政府成立了登革熱防治中心，在學界資訊ＧＰＳ定位科技的引入，孳生源誘殺及誘卵桶偵測系統的應用，無人機天溝的噴藥，加上醫療體系的早期診斷、防疫體系的強化及積極動員下，確實發展出全球登革熱防治上非常精緻且重要的防疫系統，在全球登革熱防疫中成為典範。

但如上所述，登革熱在氣候暖化下，人是無法勝天的，台灣如果像東南亞一樣，進入登革熱本土化的階段，我們是不可能像目前一樣，以「消滅」登革熱為目標。在登革熱流行的國家，登革防疫只能「減災」而無法根除。到最後只能訴諸科技的介入，包括疫苗藥物的發展及以科學技術控制病媒蚊。

但因登革病毒有四個基因型，在流行地區常多型病毒一起流行，因此疫苗的研發特別困難。全球目前雖有四種疫苗在開發及應用，但初期的功效不佳，而且受感染的族群年紀在各地區差異甚大，因此使疫苗的施打遇到了瓶頸。台灣雖在二○一五年後引入美國國衛院的疫苗，欲對老年人進行臨床試驗，但至二○一六年後因無疫情，而無法執行三期臨床。諾華藥廠在登革藥物的發展也因副作用太大，而在二○一五年放棄。

到目前為止，高科技的防治只剩下沃巴氏菌（Wolbachia）的釋放以抑制埃及斑蚊繁殖一途。根據新加坡的經驗，在過去幾年間的沃巴氏菌施放，可以降低八至九成的病媒蚊、減少六成的感染人口，值得擴大執行。但以台灣目前的疫情而言，以現在的防疫措施就可以控制疫情，且每年疫情時有時無。施放沃巴氏菌所費不貲，加上原有的孳生源清除仍需持續，如果不能消滅病媒蚊，將徒勞無功。

因此，台灣在未來一、二十年如由目前的輸入型疫情，擴大到疫情流行區，確實是一個大挑戰。目前只能依台南及高雄的防疫作為持續，並擴及其他縣市的演練。

藥物及疫苗的開發牽涉到全球產業競爭及大量資金的投資，現階段只能培養人才及強化專業，以有朝一日能與國際接軌，是政府必須思考的課題。（作者為國家衛生研究院名譽研究員）