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陳冲／金融中心放榜 Jeffrey Garten再失準？

聯合報／ 陳冲

誰是Jeffrey Garten？美國經濟學教授、國際貿易專家，曾在柯林頓總統任內擔任商務部次長，離職後出任耶魯管理學院院長暨名譽院長，長達廿年。二○○九年五月十日，渠在英國金融時報發表一篇From Nylon to Shangkong宏文，標題逗趣，而以其分量，又發表在權威媒體，自然吸引全球不少目光。文中的Nylon不是尼龍，而是指紐約及倫敦，而所謂Shangkong則代表上海與香港，全文討論金融中心即將東移，而Nylon將日趨黯淡。當時金融海嘯剛過，Brexit（英國脫歐）風聲初起，西方金融世界雖不滿意，卻也一時無暇辯駁。

湊巧國際智庫辦理的ＧＦＣＩ（全球金融中心指數）調查，也從二○○七年開始發布一年兩次的排名，可以藉此觀察Garten的預測是否精準？果然，亞洲三城力爭上游，表現不惡，但十七年來Nylon的地位始終高踞冠亞，屹立不搖。九月廿四日，最新ＧＦＣＩ揭曉，Garten可能難掩失望，紐約、倫敦繼續維持龍頭地位，上海跌至第八，香港則超越新加坡竄至第三。可能因台北成績乏善可陳（或慘不忍睹），國內媒體多聚焦在香港重回亞洲第一的話題，報導港方自我肯定的說詞。唯獨有一報紙，不知是反諷，還是不明局勢，在一○一大樓照片旁註明台北「拿下」第七十三名，至於新聞標題，居然是「金融中心排名，台北唯一上榜，名次曝光」，誠不知其真意為何？

請不要質疑Garten早年預言的準確性，改變的是國際政經情勢。Garten當年是柯林頓政府主管國際經貿的商務部次長，當權時正值全球化方興未艾，美國四處鼓吹自由貿易，教科書以比較利益為標竿，是配合當時美國布局全球政策的正確作法，強力催眠友邦之餘，自己往往也信以為真。加上多次中東危機，美國不以亞洲為戰略重心，反以亞太市場開放串接的供應鏈，符合歐美利益，也促成世界工廠（中國）的一時風光，Shangkong當然不是空穴來風。

及至布希總統後期，猛然警覺中國崛起，至歐巴馬喊出Pivot to Asia（或是Rebalancing Asia），其實就是劍指中國，將戰略重心移回亞太；其後繼任的川普、拜登，不論黨派，只是更明目張膽藉修昔底得（Thucydides）陷阱，推動以美國利益為中心的反全球化。所謂Friendshoring（友岸外包）、Geoeconomic Fragmentation（地緣經濟碎片化），不過是供應鏈重組的華麗包裝而已。Garten錯了嗎？他其實沒錯，只是課綱改寫了。

在國際金融中心的競爭中，Nylon為何保持不墜？如果二十世紀末期的全球化持續進行，全球金融市場的排名，極可能如同Garten在二○○九年所預言，紐約倫敦地位或將漸受蠶食，有如日薄西山。但因地緣政治的角力，自由貿易已成口號，美國刻意防堵去美元化，ＷＴＯ實質失能，貨幣武器化轉為制裁工具，清算系統多元化，ＩＭＦ一再警告罔效，此時此刻，ＧＦＣＩ排名的環境，已與Garten當年預言時大異其趣，Garten又何罪之有？

上海金融地位的滑落，當然與大陸國進民退、疫情封城等business environment有關，但這勿勞吾輩關心，我們憂心的是，台北已連續兩次退居第七十三名。內行的好事者或許會從ＧＦＣＩ五大指標進行分析，其實不必講太多理論，只要從台北歷年最佳排名第十九名（二○一○年三月）觀察，公布前四個月 （二○○九年十一月）兩岸簽訂三項空前的金融監理ＭＯＵ，主管機關無白手套的對等簽署，所透露的友善氣氛，以及日後良好發展可能，自然賦予國際想像空間，影響到ＧＦＣＩ排名。

金融中心的排名，只是表層的問題；經發會侈談的資產管理中心，更是天邊的彩虹。真正的核心問題，還是在地緣政治！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）

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