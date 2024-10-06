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李清志／提前退休的理由

聯合報／ 李清志

有人說：「你退休了，是不是閒閒沒事做，每天睡到飽？」

我跟他說：「其實我每天都很忙！提早退休不是為了休息，而是為了給自己更多時間，做想做的事情。」

最近我提早退休，離開我教了卅多年的大學校園。當年我廿八歲從美國回來就在大學任教，如今幾十年過去，感覺人生一瞬。有人問我，退休時間還未到，幹嘛提早退休？再撐個幾年可以領更多薪水，何樂而不為？

其實我很早就常常思考自己的人生，我想到在舊約詩篇中，摩西向神禱告：「求你指教我，怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」我就想，如果我的人生只能活到八十歲，那麼現在所剩下的日子已經不多，可能只有廿多年，而且前十年可能還健康有活力，後面十年就可能被病痛老化所困，所以這前十年可說是我僅存非常珍貴的時光，我寧願少賺幾年的薪水提早退休，等於是花幾百萬買回我珍貴的人生。

年輕時「時間就是金錢」，我們努力工作用時間去換取金錢；但現在對我而言時間不再是金錢，「時間是生命」，因為在人生下半場，用再多的錢也買不到更多的時間。

坂本龍一的書名《我還能再看到幾次滿月？》出自電影「遮蔽的天空」裡的台詞，由貝托魯奇導演、坂本龍一配樂。電影最後說到「因為我們不知道死亡何時到達，所以會把生命當成一座永不乾枯的井」，事實上，生命是會結束的，但是大部分的人不喜歡談死亡，不願意去面對人生有限的事實。「數算自己的日子」讓我們正視生命的現實，才能更積極地去過每一天的生活。

美國史丹福長壽中心主任、心理學家卡斯登森研究指出：「當人們知道未來的時日有限，他們會活得比較快樂，因為他們會更珍惜每一天。」

我人生的前廿八年都在讀書裝備自己，第二個廿八年都在教書寫書。我原本計畫五十六歲退休，從此進入第三人生，可惜人算不如天算；後來又遇到Covid-19疫情來襲，計畫被擱置，一直到後疫情時代，終於可以如願退休。

關於提早退休，我其實是熱愛教學的，這也是當年選擇教職的原因。雖然熱愛教學，但我也是個喜愛自由、討厭體制的人，無法忍受現在教育單位沒有意義的開會、填表格、評鑑、積點數等等行政作業，我認為這些事其實是在浪費我的生命；學校做這些事的出發點只是給當局看的，滿足教育當局的官僚作業需要，並非真正從教學的角度來思考。

教育當局那些繁複冗長的程序與規定，限制了教學的創意與自由；美其名是改善教學品質，事實上卻是消滅教師的教學熱情。面對愈來愈多教學上的干擾，我不擅於溝通，也不喜歡跟體制戰鬥，卻可以選擇離開體制。

《Learning to Love Midlife》的作者康雷在書中曾說：「中年是內省的好時機，是從靜止走向自由的旅程」，因為到了這個年紀，人們更認識自己，了解自己的真實需要，因此可以不再虛偽，不再戴著面具，可以更誠實地面對自己的人生，做出正確的抉擇，因此人生的幸福感才會愈來愈高。

提早退休讓我感覺從捆鎖中解脫，可以不再開無謂的會議，不用填寫無聊的網路表格，也不用再被官僚體制所綑綁，可以自由自在地做我想做的事；即使不在學校教書，我依然可以藉著書寫、演講，甚至廣播、自媒體進行建築教育的工作。

最重要的是，我可以不再受體制的干涉，不再浪費我的生命，我成了真正的自由人！（作者為都市偵探、建築學者）

人生 疫情

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