王正方／悟空惡戰二郎神

３Ａ電子遊戲《黑神話：悟空》風靡電子遊戲市場，發行至九月中下旬時銷量已突破兩千萬套。世界各地的電玩暢銷榜，中國大陸、泰國、澳洲、巴西、德國、法國、美國、加拿大等，上架時悟空均名列第一，成為全球電玩家的首選。

改編自傳統古典名小說《西遊記》，主角當然是我們最愛的美猴王孫悟空。《黑神話：悟空》共分六個篇章，劇情豐富，以中國傳統戲曲、木偶劇、國畫等來敘說故事，主要人物的造型依據傳統戲，再輔之以現代創意來塑造；悟空的相貌堅毅、滄桑，最為吸睛。有中華山水風景，栩栩如生，如同親臨黃山、雲岡石窟、五台山，又彷彿見到濟南塔林寺、泉州開元寺、大同懸空寺、大足石刻千手觀音等古建築，美不勝收。

既然是電玩遊戲，打打殺殺的設計安排必不可少。頭一場戲：齊天大聖稱王花果山，玉帝派二郎神楊戩率天兵天將擒拿孫猴兒。楊二郎與悟空的武功在伯仲之間，大聖的觔斗雲、七十二變，二郎也一一精通，一場惡戰殺到天昏地暗，二郎神仗著人多勢眾，祭出太上老君的「金剛琢」（金箍圈），穩穩套住孫大聖的頭殼，二郎的惡犬咬住悟空腿肚子，勾刀穿透琵琶骨，不能變化而就擒。

吳承恩在《西遊記》中最精彩傳神的打鬥，就是這場「悟空惡戰二郎神」。一口氣讀下來，令人血脈僨張。《黑神話：悟空》將這場戲拍攝的大致尊重原著，捕捉住了勢均力敵、難分軒輊的緊張惡戰氛圍。觀者全神貫注的看去，隨著一招一式，高潮迭起險象環生；大聖拔下一撮豪毛，化作多個孫悟空，圍攻楊二郎，不少西洋玩家此時便止不住的呼叫起來：「酷，絕了！（Cool, far out.）」

電玩遊戲的樂趣在於直接參與，它的「可玩性」是最關鍵的評價依據與成功因素。進入《黑神話：悟空》後，玩家扮演「天命人」，他是悟空的化身，重新踏上西行之路，歷經八十一難，與各路妖魔鬼怪廝殺，每個對手都神通廣大，身懷絕技，「天命人」必須展現高超的操作技術、快速反應，否則一上來就被擊斃。據說想越過最起碼的破台通關，玩家必須積累百餘小時的上機時數，方可更上一層樓。他們一旦上手，便廢寢忘食十小時停不下來，屬於司空見慣的現象。

坊間說法紛紛：為何《黑神話：悟空》一夕紅遍全球？在下以為《西遊記》乃超越時空的傑作，故事結構嚴謹，文字優美，意境深邃、禪機處處，更富趣味性，內含無盡寶藏。隨手拈來一章節，若呈現的得體，風靡一時也在意料之中。

《黑神話：悟空》的創作群熟讀並深入了解《西遊記》，萃取精華；電玩技術與趨勢更了然於胸，聚集精湛創意，運用大量ＡＩ功能；籌畫七年大膽出擊，一戰成功！堪為「古為今用」的典範。

能促使數以億計，沉迷於「第九藝術」電子遊戲的年輕人，愛上明代吳承恩大師的作品，此乃近乎神話的成就！

世間眾位電玩設計高手，多是楊二郎化身，殺氣騰騰，三隻眼睛圓睜睜，狠狠盯住對手，惡犬一旁伺候。虧得悟空有傳統中華文化暗中護佑，知己知彼，百戰不殆，再下一城指日可期。（作者為電影導演）