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陳亮恭／蘇軾忠厚論的千年墨香

聯合報／ 陳亮恭

千古一人的蘇軾有「坡仙」、「詩神」、「詞聖」等不同讚譽，道盡北宋文壇巨擘的超凡成就。蘇軾不僅在文學上獨步千古，他在專考經典與韜略的科舉也流傳萬世。宋仁宗嘉佑二年的科舉眾星雲集，八位後世文壇大家與九位宋朝宰相參與，主考官歐陽修認為此等好文必定出自他的學生曾鞏，為避嫌而將之評為第二，但此文卻是廿一歲的蘇軾所寫。蘇軾《刑賞忠厚之至論》旁徵博引，深入探討為政者拿捏刑罰與賞賜的分寸，倡議以仁厚治國的重要性。

蘇軾開篇寫下：「堯、舜、禹、湯、文、武、成、康之際，何其愛民之深，憂民之切，而待天下以君子長者之道也。有一善，從而賞之，又從而詠歌嗟嘆之，所以樂其始而勉其終。有一不善，從而罰之，又從而哀矜懲創之，所以棄其舊而開其新。故其吁俞之聲，歡忻慘戚，見於虞、夏、商、周之書。成、康既沒，穆王立，而周道始衰，然猶命其臣呂侯，而告之以祥刑。其言憂而不傷，威而不怒，慈愛而能斷，惻然有哀憐無辜之心。」

堯舜等明君在位時，多麼地愛護百姓、憂心人民，以對待君子的禮儀來對待百姓。做好事便獎賞，還以詩歌讚揚，勉勵其堅持善行；做壞事便懲罰，滿懷憐憫地處罰，使之棄惡從善。人們贊成或反對的感嘆，歡欣或悲愁的情感都記載於文書。當周朝衰敗，周穆王仍然召見呂侯，告誡他謹慎使用刑罰。周穆王憂愁但不悲傷，威嚴卻不憤怒，慈愛而又果斷，對百姓充滿同情和憐憫之心。

和現在作文考試相似，蘇軾每段文字開頭均引用《左傳》、《尚書》與《春秋》等典籍以強化論述，文章最後以先秦古詩《巧言》的內容結尾：「君子如祉，亂庶遄已。君子如怒，亂庶遄沮。夫君子之已亂，豈有異術哉？時其喜怒，而無失乎仁而已矣。」

君子若喜歡善的，動亂便會迅速結束。君子若痛恨惡的，動亂也會很快平定。君子平定動亂，使用了什麼玄妙方法嗎？當喜則喜，當怒則怒，不過是保持仁厚而已。

《刑賞忠厚之至論》援引仁者以忠厚為本進行賞罰的各種事例，闡述仁政思想，強調治國貴在忠厚，而不在於刑賞，其論點正是當代儒學的主流。信手拈來的典故彰顯蘇軾的博學，也強化蘇軾的論點。然而，蘇軾在科舉考試卻也險中求勝，文中寫到一個故事，提及帝堯時代，皋陶三次判決某人死刑，但堯因心有疑慮而連續三次否決。這是「疑罪從輕」的司法原則，畢竟人死無法復生，遇存疑的案件寧可縱放，也不可枉殺無辜。此重要典故，歐陽修為首的一眾考官卻無人知曉，很有道理的典故，或許是自己孤陋寡聞。

歐陽修詢問蘇軾典故何來，蘇軾說出自《後漢書．孔融傳》，但歐陽修把書翻遍也查不到，歐陽修再問蘇軾，蘇軾說：「《孔融傳》記載曹操擊敗袁氏一族後，將甄宓賜給曹丕，但甄宓卻是曹植的夢中情人。孔融現場便說道：「如當年周武王滅紂後，將妲己賜給周公的亂點鴛鴦。」曹操疑惑地問孔融：「有這回事嗎？」孔融回道：「以今日發生的事情來看，想當然耳發生過。」孔融編了個「想當然耳」的典故嘲諷曹操的決定，而蘇軾援引孔融，編出另一個「想當然耳」的典故支持自己論點，果真千古一人啊。（作者為台北市立關渡醫院院長）

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