廖元豪／從IG限制青少年的新規說起

廖元豪

台灣青少年使用量最高的社交媒體 Instagram（ＩＧ），最近針對未成年使用者發布了新的社群使用規則，包括：預設為非公開帳戶、夜間十點至早上七點關閉通知功能、對暴力或涉及整容等敏感訊息採取嚴格審查、連續使用逾六十分鐘會收到提醒等等。這些限制青少年使用的設定，未滿十六歲者不能自行調整，而必須得到法定代理人同意，滿十六歲者則可自行更改設定。

ＩＧ會做這樣的改變，乃因近年來美國各界嚴厲指摘，它與各家社交媒體嚴重傷害青少年身心。許多研究指出，ＩＧ、抖音等社交媒體有著成癮傾向，對於腦部發育尚未完全、自制力也不夠的孩子傷害很大。

ＩＧ被揭露的內部研究更顯示，它的美照與影片，造成未成年使用者的外型焦慮，尤其年輕女孩，每三人就有一人受到嚴重影響。在美國憲法高度保障言論自由的法律架構下，政府不願輕易立法管理這些社交媒體的內容，但這些巨型媒體企業完全忽視自己該盡的企業責任，仍然遭受嚴厲批評。

今年初在美國參議院舉辦的兒童安全聽證中，Meta的執行長祖克柏，被議員砲轟其忽視兒少身心健康，又不肯修正其演算法與社群使用規則。雖然ＩＧ的限制措施，是否真能改善青少年成癮、愛比較等問題，各界仍在觀察中；尤其在沒有法定實名制，家長通常也不太管的情況下，如何確保這些使用者是「未成年」依然很困難。但這至少是一個開始，也顯示在數位時代，如何看待「兒少權益」，必須要全面反思。

社會心理學者海特曾指出，世界各國Ｚ世代青少年的心理、精神健康狀況急遽下滑，脆弱而緊張，原因主要在於「缺乏同儕玩樂的童年」及「手機社交媒體過度使用」。而我們若從「兒少自主」來看，剛好可以發現這二者有矛盾性。父母不讓孩子離開視線，時時照顧，連小學生自己出遊或在公園玩耍都可能禁止，那是因為「太不放心孩子」；但放任孩子成天玩手機、上ＩＧ，甚至在親師會以「又不妨礙別人」為理由，要求老師不要干涉學生上課用手機（筆者親耳聽到的經歷），卻忘了他們尚未具備完全行為能力。家長、學校、社會，該管的不管（手機使用時間），該放手的事卻抓得緊緊的。一方面不把孩子當成有能力自己行動、自己承擔風險的被監護者；同時卻又在某些事項上全盤放手，似乎這些兒少有著充分的自主自制能力－骨子裡可能是懶得管，就讓手機當保姆。Ｚ世代的身心狀態不佳、社交能力退化，該怪的不是他們，而是父母與社會。

類似的矛盾也展現在許多法令制度，以及當前的教育現場。例如，在「性」的領域，兒少不被承認有性自主同意權，所以性行為甚至某些浪漫行為（如師生戀）都被絕對禁止。在美國，合法飲酒年齡甚至高於投票年齡！然而在這麼不信任青少年自主的情況下，美國許多州卻都允許對兒少適用成年人的刑罰規定，台灣的中學生甚至可以參與課綱的修訂，教育部還用無拘束力的內規，禁止學校懲處違反服儀規定的學生。我們充滿了左手把兒少當成小大人，右手卻把他們當成嬰孩的矛盾措施。

ＩＧ的限制措施只是第一步，我們應該正視青少年身心健康與人格形塑的問題，好好定位「何時把孩子當大人來看」。青少年社交媒體與手機的使用，是教養與保護的一環，媒體、家長、學校都應該負責任地「從小」就加以規範。各種兒少法令也該整體檢討，在「保護照顧」與「自主負責」之間求得權衡。 （作者為政治大學法律學系副教授）