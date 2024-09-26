魏國彥／早坂犀牛命名40周年祭

魏國彥 一六二四荷蘭人把台灣納入世界地圖，他們在台南建立了熱蘭遮城（俗名紅毛城），是台灣最早的城池；三十七年後，鄭成功驅趕荷蘭人，這城堡改名為「安平古堡」。今年，台南市政府辦了一連串的紀念活動，回顧這四百年來的歷史起落，其中之一是九月十日到十二日舉行的「台灣古生物新『犀』望」國際學術研討會，迎來了許多日本學者，共同紀念在台南菜寮溪發現的「早坂犀牛」化石命名四十周年。

菜寮溪是一條不起眼的小河流，夏日颱風過境，雨量暴增，沖刷山野，河水暴漲，當溪水退去，河床上經常暴露出從山上沖蝕出的古哺乳動物化石。一九三一年，台南左鎮公學校（小學）畢業的陳春木，在保甲所（相當於現在的戶政事務所）擔任書記，在溪床上發現奇異的石頭，經過一番輾轉送到了台北帝國大學（現在的台灣大學）地質學教室早坂一郎教授手上，他因此特別南下，來到當時十分偏遠落後的菜寮溪尋找化石，在後續的三年期間發表了四篇哺乳類化石文獻，有劍齒象、犀牛、野牛、古鹿等，開啟了「左鎮動物群」研究的先河。

一九七一年一位中學生在菜寮溪三重部落撿獲頭骨化石，引起台灣大學地質系林朝棨教授的注意，找上省立台灣博物館（現在的國立台灣博物館）館長，共同組成正式的挖掘隊伍。一九七三年我同班的五位同學跟隨林教授到現場挖掘，挖出一副大約有四成完整的犀牛化石；後來邀請日本的鹿間時夫與大塚裕之教授等人來台共同研究，初步稱之為「早坂犀」，到了一九八四年才正式命名為「中國早坂犀」在台灣博物館出版的科學期刊正式發表。

五十年來，古生物學、年代學、古氣候學都有很大的進步；另方面，我們也見證了「中」美斷交、台灣政治民主化、產業從七○年代的「客廳即工廠」，到今天「跨國神山」晶圓產業的飛騰變化。

當年對於左鎮溪流的化石年代，我們只能籠統地說約略兩百萬年老。如今，經由鈣質超微化石、花粉學、古地磁等證據，我們已經能精準地指出這隻「早坂犀牛」存活於八十萬年前的一個冰期之中，是當年海水面下降時循著連結福建與台灣的「台灣陸橋」遷徙而來，是「唐山過台灣」的移民先驅之一。在牠之前，有更早的先行者—我學生十五年前發現並命名的一隻台灣劍齒象，在上一個冰期之中、早個十萬年也來到此地。菜寮溪的地層裡也發現有草原猛獁象，看過卡通電影「冰原歷險記」的都知道，那是一種生活在寒冷北國的長毛象，牠的同伴在六十三萬年前也來過台灣！

當年挖犀牛化石的同班同學早已星散各方，相忘於江湖之上；我親愛的老師林朝棨教授也於一九八五年作古。五十年來，還有許多後生小子，一代接一代，仍走在那溪床上，攀爬於荒山野嶺，開拓台灣古生物學的新「犀」望。

（作者為台大地質科學系退休教授）