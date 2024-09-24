盛治仁／網路負面導向讓社會更激化對立

最近公司宣布位於日月潭的酒店試辦周休三日制度，讓我體驗到網路的負面特質。

公司之前發新聞稿宣布九月起試辦周休三日，因為台灣討論服務業尤其是旅宿業缺工的問題已經好一陣子了，所以此措施相當受到矚目，當天也吸引了多家電子媒體的採訪。

媒體的提問和報導讓我們實施的內容更清楚，同事們也接到來自各方的詢問和關切，想了解實施的規範及內容。幾天下來得到的實體回饋都相當正面，各方也期待看到六個月試行後的結果與心得。只是我在無意間瀏覽社群網路，看到有人轉載相關報導的標題截圖，下面有數百則留言，就好奇點進去閱讀；結果發現，絕大多數留言都不知道實施的內容為何，然後就以負面和懷疑的角度進行評論。

有人誤以為多休的一天是放無薪假；有人猜測這樣做是因為生意太差，既然沒有客人，周休四日也沒差；也有人說周休三日是把原來的國定假日都加在一起來算，或是需要工作的四天都要工作十小時；還有人說藉周休三日順勢裁員減少支出，再趁機刷一波好評等評論。

事實上我們是把每周工作四十小時工時減為卅二小時，並維持原來的薪水。今年業績比起去年，不但沒有衰退還稍有成長，跟生意不好一點關係都沒有。另外飯店不但不會因而減少員工數，反而還需要再增聘人員，才能滿足周休三日的排班。簡單地說，員工每年在薪水不變的情況下，多了五十二天的假；如果這些增加的假，因該部門人員數還無法達到周休三日排班而沒有多休到，就會多領到額外薪水。實施此制度對同仁只有好處，沒有缺點。

老闆的初衷是希望加強同仁工作和生活的平衡，因此願意負擔這樣的額外支出，希望大家在工作的四天裡，能夠以更有效率和熱情的態度提高客人的滿意度，放假的三天則可充分休息或陪伴家人。這些目標最後能否達成，還要看試辦半年的結果，我們也沒有把握，但希望能成功。

疫情後有許多研究，都在討論年輕人的就業典範已經轉移，重視時間自主性。全球都出現缺工的情形，如果沒有做出較創新的改變，等於重複過去的方法卻期待不同的結果，因此我們大膽嘗試。但是現在網路的風氣看來多是以負面出發。要評論事情之前，也不願意花幾分鐘搜尋相關資訊，就用最壞的假設出發，也很勇於對不了解的事發表意見。

我閱後在臉書上說明這些誤解，沒想到意外成為媒體報導內容，還下標董座反擊酸民。其實我沒有要反擊任何人，只是感慨當前網路充斥負面思考的社會現象，並簡單說明誤解而已。

網路初發明時被賦予很高的期待，在每個人都獲得資訊和發言權後，能夠成為公民社會理性討論的平台。這麼多年過去了，網路的分眾化和匿名性反而造成了嚴重的同溫層和負面導向，讓社會更加激化對立，實在可惜。結構上個人能做的有限，只能要求自己在網路上小心查證，以理性發言來做出改變。

對於周休三日，我引用美國作家齊格勒的名言作結，希望新制度有機會成功。「你不是在建立事業，而是在培養人才，人才會建立事業。」

（作者為雲品國際董事長）