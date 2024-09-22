嚴震生／川普歧視海地人，其來有自

在美國總統候選人辯論中，川普突然冒出一句「有非法移民在美國小鎮春田吃了當地居民的寵物貓狗」。美國有卅多個州有「春田市」，但很快將新聞比對，就知道川普指的是俄亥俄州的春田市。當地有約兩萬海地移民，顯然川普指控的就是這個族群。雖然他在辯論中並沒有點名海地，但在後續造勢場合及面訪時，川普明確表示若他當選總統，會將海地移民遣返。

這不是川普第一次用強烈種族主義的口吻來形容海地人，他在任內就曾將海地與非洲國家綁在一起，稱其為「茅坑國家」。雖然川普否認，但有幕僚放話說，川普不是說茅坑，而是「茅房」，讓海地與非洲人民對這個「可遮風避雨」的廁所說法，諷刺地表達感謝之意。

海地這個加勒比海國家是西半球少數的法國殖民地，且是繼美國之後第一個脫離殖民統治的國家。照理美國應該對這個小老弟的獨立建國惺惺相惜；然而，海地的獨立運動乃是推翻奴隸制度，在一八○四年建立了世界第一個黑人的共和國。由於擔心海地的經驗可能鼓舞美國的黑奴群起仿效，因此美國直到南北戰爭期間才正式給予外交承認。

廿世紀初，防止歐洲國家介入美洲事務的「門羅主義」，已演進為美國可以介入西半球國家內政的「羅斯福推論」。一九一五年，華府以海地五年內換了五位總統，最後一位還遭暴民打死、分屍等動亂不安因素，派海軍陸戰隊占領海地、接管政府近廿年，並將海地原先禁止外國人擁有土地的憲法條文刪除，展開經濟殖民，打擊了整個民族的自信心。華府認為他們缺乏自我治理能力，對海地落後、罪犯充斥及社會充滿危險的印象，自此深植美國人心。

廿世紀中葉以後，杜華利父子近卅年的獨裁統治，靠著反共旗號，讓華府願意容忍，且不讓遭威權迫害的海地人尋求美國政治庇護。一九八○年，美國第五巡迴法院判定美國移民政策對海地種族歧視。海地人還遭汙名化，被認為是美國人感染愛滋的來源。著名的「四健會」被用來形容為海地人（Haitians）、同性戀（Homosexuals）、血友病患者（Hemophiliacs）及海洛因使用者（Heroin users）等四個Ｈ字頭的縮寫。一九九○年代，美國以預防愛滋為由阻撓海地移民入境，卅年後藉口改為COVID-19，海地人在川普執政末期、拜登上任初期，成為被拒絕入境比例最高的外國移民。

海地移民受到歧視，和海地天災頻仍、政治貪腐嚴重、社會動亂不安、經濟長期落後、人民貧困無助有密切關係。個人曾教過一些來自海地在台灣的留學生，他們大都勤於學習，表現優於中南美洲其他友邦的留學生。與其他國家的移民相比，海地裔移民在美國的表現也毫不遜色，白宮發言人尚皮耶女士就是五歲隨父母移民紐約的海地人；網球名將大坂直美的父親是海地裔美國人；ＮＢＡ前籃球明星、灌籃高手葛里芬也是海地移民後裔。

川普挑撥起的種族歧視已發酵，春田市收到幾起炸彈威脅，少數海地移民的住所遭到破壞，海地父母擔心孩子的安全而不敢讓他們上學，有兩所學校也撤離學童，甚至市政廳也出現人員撤離的情形，顯然極右派的種族主義者對川普的談話有所回應。這些族群關係的緊張，雖然不為多數美國人樂見，但只要川普支持者明確接收到他「美國優先」及「讓美國再度偉大」的隱藏訊息，就達到其政治目的。至於談話造成撕裂美國社會的後果，川普在乎嗎？（作者為政大國關中心兼任研究員）