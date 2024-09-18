洪蘭／為孩子未來 請站出來譴責外遇

一位朋友在去少年感化院送月餅後，非常痛心的跟我說，他發現院內大部分的少年犯都來自破碎的家庭，而且幾乎都有被家暴的經驗。他感嘆一個本來應該是安全的避風港卻變成了他們急於逃離的地獄。他知道孩子走上歧途有很多原因，但台灣社會對外遇的容忍，造成家庭的破裂是一大原因。

他不解的說，大家都希望「家和萬事興」，但家要和，社會先得尊重一夫一妻制，因為父愛則母靜，母靜則子安，子安則家和，家和才會萬事興；但目前台灣社會不譴責外遇，容忍破壞家庭的第三者，政客被爆料後，還恬不知恥的不肯下台。這樣上行下效風氣敗壞後，家庭瓦解，孩子變人球，爹不疼，娘不愛，還沒長大就失去生命的意義，他說對婚姻不忠不是緋聞而是醜聞，受害最深的是孩子。

這點我完全同意，母親雖然主中饋，但父親的態度是關鍵，女人像水，加糖，她是甜水，加醋，她是酸水。母哭，子怎麼會安呢？最近實驗發現家庭很重要，童年的經驗會深入到ＤＮＡ的層次，改變基因的開或關，而且會禍延三代。

小鼠出生後母鼠會去舔牠，這個清理動作會使小鼠掌管記憶的海馬迴中壓力荷爾蒙受體的基因展現出來，使牠能抵抗更多的壓力，受體愈多，小鼠愈溫和。實驗發現有好媽媽的小鼠，壓力荷爾蒙受體基因的活動力比壞媽媽的小鼠高了二倍。但是如果這個基因沉默了，母鼠便會抑鬱沮喪，她的子女長大後，也會是一個冷漠抑鬱的母親，禍延三代。

另一個實驗是給老鼠聞櫻桃的味道，這甜味會經過嗅神經傳到大腦愉悅中心的伏隔核，裡面有很多多巴胺的受體，使老鼠渴望吃櫻桃。實驗者在給老鼠櫻桃時電擊牠，很快牠就學會一聞到櫻桃的味道就僵住，因為馬上要被電。實驗者發現，雖然牠的兒子和孫子都不曾聞過櫻桃味，也不曾被電擊過，但是牠的孫子只要一聞到櫻桃味便立即僵住，恐懼起來。

原來祖父精子的ＤＮＡ改變神經迴路的連接，本來接到愉悅中心的路徑被改接到恐懼中心的杏仁核去了。嗅覺受體的基因也被去甲基化（demethylated），使偵察味道的迴路變得更強。這兩者的改變使創傷的記憶跨越了世代，孫子就恐懼櫻桃了。

為了證明是基因的關係，實驗者取了祖父的精子，用體外受精方式培育出一批幼鼠，把牠們隔離養大，結果發現這些試管嬰兒都會恐懼櫻桃；但是把正常小鼠給被電過的祖父扶養，牠們並不會害怕櫻桃，因為牠們的基因和扶養者（祖父）的不同。這二個實驗讓我們看到環境的重要性，它可以開或關掉基因。

或許有人說，這只是老鼠的實驗，人未必如此，但是二○二○年的研究發現，人類的創傷經驗也會透過壓力荷爾蒙影響免疫系統基因的展現，增加憂鬱症、焦慮症、自閉症和精神病的機率。

從神經學上，我們看到每個人都是過去經驗的總和，過去的經驗造成現在的你。婚姻是個承諾，外遇是背信，為了社會安全也為了孩子的未來，請不要容忍外遇，請站出來譴責背信！

（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）