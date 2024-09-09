盛治仁／距離「沒人該為認同道歉」有多遠

盛治仁 我很喜歡聆聽精彩的演講，不論主題是政治、商業或是其他主題。這次民主黨代表大會夫婦的演說就讓我印象深刻。通常在這樣的場合裡，攻擊對手的語言都會得到很大的掌聲和迴響，罵的用詞越直白，台下聽眾情緒越激昂。

難得的是，歐巴馬在批評川普的部分，用詞相對溫和並集中在政策的差異，他甚至花了一段相當長的時間來闡述他心目中理想的民主政治。他的演說中提到：

「民主不是書中的抽象原則和法律條文，而是我們生活的價值觀和待人接物的方式，包括那些外貌跟我們不同，祈禱方式跟我們不同，或是世界觀跟我們不同的人」。

「現今政治變得如此兩極化，政治光譜不同的人立刻就認定另一邊的人最壞的一面。我們逐漸覺得，唯一獲勝的方法就是朝對方謾罵、羞辱、大吼，然後這樣的影響，就是一般人變得漠不關心或不願投票」。

「要記得我們都有自己的盲點、矛盾和偏見。我們的忠誠和社區，不是基於種族血統，而是共同的信念」。

「不管是民主黨人、共和黨人或是中間選民，那些善良、努力、不出名也無權勢的人，卻以無法計數的方式讓這個國家變得更好，我相信這就是我們所渴望的共同努力相互關照的美國」。

國內外多數政治領袖在群眾集會場合，幾乎都是以煽動和攻擊性的言論來激發與會者熱情，很少看到在造勢場合勸誡支持者思考自己的盲點和偏見，呼籲不要仇視對方，而要以愛互相關照，且尊重不同的意見和認同者。

蜜雪兒歐巴馬則是從懷念媽媽，談到對努力工作、謙遜、正派等道德和價值觀的重視。如果周遭的人都溺水了，自己的孩子也無法茁壯，所以擔任志工、照顧他人、愛護鄰居、推己及人。我們必須成為解決方案，做為黑暗和分裂的解藥。兩位都是以正面價值觀來團結國家，號召選民。

反觀現在的台灣現狀，只要政治認同不符己意，不管是政治人物還是藝人，就會被網路出征到寸草不生，距離「沒有人該為自己的認同道歉」不知道有多遙遠，然後我們還很驕傲地對外宣揚民主自由果實，殊不知民主的精髓就是對不同意見的尊重容忍。

真正愛台灣，就不要以言行撕裂族群，在內部區分敵我。就像所羅門王判斷誰是嬰兒真正的母親一樣，愛嬰兒的母親寧願自己委屈犧牲，也不願看到孩子受傷害。天天在內部分化的人，著眼的還是自己的政治利益，代價卻是台灣的團結和前途。

這就是為何歐巴馬的演講讓我眼睛一亮。批評分化容易，掌聲又大。但他最後還刻意引述對手政黨共和黨籍的前總統林肯在南北戰爭前夕所呼籲的「感情紐帶」，希望喚醒美國「本性良善天使」的那一面，回到共同努力、相互關照的美國。

我也好希望有一天能夠看到台灣有政治領袖在自己的造勢場合裡，不只有對政敵的質疑，還能夠呼籲支持者自省、包容，並尊重不同的認同，回到共同努力相互關照的台灣。

最後以蜜雪兒演講裡大受迴響的一句話作結：「不要坐在那裡抱怨，去做些什麼」。（作者為雲品國際董事長）