薛承泰／忽視家庭的代價何止千億？

薛承泰

政府為了拯救勞保基金，今年撥補了一三○○億，這確實能美化帳面，五年來政府撥補從二○一九年的二百億快速爬升，若不能在體制上進行改革，就只能每年以更高的額度繼續撥補。長照預算也是，從二○一六年的五十四億元，大幅增加到今年的八七六億元，經費提高了十六倍。最近衛福部推出「住院整合照護服務」即是因應人口的快速老化以及家庭照顧人力的短缺，當然，這也不會是白吃的午餐。

照顧老人的相關經費成長快速，儘管和壽命的延長有關，更重要的，是因生育率的下降，推升了老人人口的占比，同時勞動力人口也在萎縮並走向中高齡化；此外，家庭結構也縮小了，每戶平均人口數已降至二點五人，趨勢更反映在單人戶（特別是獨老）與夫婦戶的增加。

更不用說，為了搶救少子化，政府預算屢創新高已達一二○○億元。令人氣餒的是，過去七年雖不斷砸錢，生育數與生育率卻連七年雙降。今年龍年的生育量，不僅將少於前年的虎年，也可能創下歷史新低！看來這些納稅人的錢都將打水漂了！

不可否認，進入廿一世紀後少子化已成為全球趨勢，台灣自非例外；不同之處，在於台灣生育率下降太快。七十年前生育率居世界前茅，卅年前為工業國家的前半班，近年來已居全球末座，不僅是生育率低於一人，廿五至卅四歲人口也只有四分之一結婚，遠低於養寵物的比例。而歐美國家的生育率許多仍維持在一點五人以上，連日本都還有一點二人。據報導，ＡＩ仿真人伴侶即將量產，許多人將享受獨而不孤的生活，未來新型家庭會出現多少ＡＩ伴侶與寵物呢？

筆者認為，台灣的超低生育率，和近年來政府忽視家庭價值有關。家庭是人類最基本的組織，雖然有些動物也有類似的組成，但是人類將其發展的既複雜且精緻，其中又以責任感的孕育為特色。

有了責任感，家人間相互扶持並形構了情感的連結；也基於此，人類不斷提升並擴大其責任，於是有了宗族、社群、更建立了國家並生成文化。如今人類不僅超越其它動物，統理了地球並邁向星際。

誠然，家庭在不同時空下出現過多樣的型態與組成方式；然而，家庭成員關係始終是建立在命定的責任上。所不同的，有些地方「家人」僅由血緣與婚姻來認定，而有些地方則納入相同信仰的人們，這個差別大致出現在東西方的比較上。

由於過去卅年來台灣的教育充斥著「解構」風潮，這本來是衝著政治的威權而來，在缺少時間培育民主素養的環境下，衍生成「只要我喜歡有什麼不可以」的解放快感。在此氛圍下，首當其衝的即是家人關係、師生關係、然後是職場關係，進而影響到婚姻與家庭。如今，愈來愈多年輕人望婚育而卻步，其實就是不想（替他人）扛責任；尤其在消費主義盛行下，經濟剝奪感相對較大，若加上對未來的高不確定性，只好追求個人享受眼前！

當父母不想管，老師不敢管，老闆管不了，而政治人物代管發洩！表面上試圖滿足年輕人「不喜歡有壓力」的感覺，其實正促成一個「去責任化」的世代。賴政府若仍只知持續加碼，將會加深「福利依賴」而非「福利信賴」！何不重振家庭價值，增能人們的責任感，形構對未來的信心呢？ （作者為台大退休教授）