聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛承泰／忽視家庭的代價何止千億？

聯合報／ 薛承泰（台大退休教授）
台灣不只面臨人口老化的挑戰，生育率的快速下降也是一大問題。政府為了扭轉少子化趨勢，投入了大量預算。但過去七年間，即便政府增加投資，生育數字和生育率仍持續下滑。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影
台灣不只面臨人口老化的挑戰，生育率的快速下降也是一大問題。政府為了扭轉少子化趨勢，投入了大量預算。但過去七年間，即便政府增加投資，生育數字和生育率仍持續下滑。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影

薛承泰
薛承泰

政府為了拯救勞保基金，今年撥補了一三○○億，這確實能美化帳面，五年來政府撥補從二○一九年的二百億快速爬升，若不能在體制上進行改革，就只能每年以更高的額度繼續撥補。長照預算也是，從二○一六年的五十四億元，大幅增加到今年的八七六億元，經費提高了十六倍。最近衛福部推出「住院整合照護服務」即是因應人口的快速老化以及家庭照顧人力的短缺，當然，這也不會是白吃的午餐。

照顧老人的相關經費成長快速，儘管和壽命的延長有關，更重要的，是因生育率的下降，推升了老人人口的占比，同時勞動力人口也在萎縮並走向中高齡化；此外，家庭結構也縮小了，每戶平均人口數已降至二點五人，趨勢更反映在單人戶（特別是獨老）與夫婦戶的增加。

更不用說，為了搶救少子化，政府預算屢創新高已達一二○○億元。令人氣餒的是，過去七年雖不斷砸錢，生育數與生育率卻連七年雙降。今年龍年的生育量，不僅將少於前年的虎年，也可能創下歷史新低！看來這些納稅人的錢都將打水漂了！

不可否認，進入廿一世紀後少子化已成為全球趨勢，台灣自非例外；不同之處，在於台灣生育率下降太快。七十年前生育率居世界前茅，卅年前為工業國家的前半班，近年來已居全球末座，不僅是生育率低於一人，廿五至卅四歲人口也只有四分之一結婚，遠低於養寵物的比例。而歐美國家的生育率許多仍維持在一點五人以上，連日本都還有一點二人。據報導，ＡＩ仿真人伴侶即將量產，許多人將享受獨而不孤的生活，未來新型家庭會出現多少ＡＩ伴侶與寵物呢？

筆者認為，台灣的超低生育率，和近年來政府忽視家庭價值有關。家庭是人類最基本的組織，雖然有些動物也有類似的組成，但是人類將其發展的既複雜且精緻，其中又以責任感的孕育為特色。

有了責任感，家人間相互扶持並形構了情感的連結；也基於此，人類不斷提升並擴大其責任，於是有了宗族、社群、更建立了國家並生成文化。如今人類不僅超越其它動物，統理了地球並邁向星際。

誠然，家庭在不同時空下出現過多樣的型態與組成方式；然而，家庭成員關係始終是建立在命定的責任上。所不同的，有些地方「家人」僅由血緣與婚姻來認定，而有些地方則納入相同信仰的人們，這個差別大致出現在東西方的比較上。

由於過去卅年來台灣的教育充斥著「解構」風潮，這本來是衝著政治的威權而來，在缺少時間培育民主素養的環境下，衍生成「只要我喜歡有什麼不可以」的解放快感。在此氛圍下，首當其衝的即是家人關係、師生關係、然後是職場關係，進而影響到婚姻與家庭。如今，愈來愈多年輕人望婚育而卻步，其實就是不想（替他人）扛責任；尤其在消費主義盛行下，經濟剝奪感相對較大，若加上對未來的高不確定性，只好追求個人享受眼前！

當父母不想管，老師不敢管，老闆管不了，而政治人物代管發洩！表面上試圖滿足年輕人「不喜歡有壓力」的感覺，其實正促成一個「去責任化」的世代。賴政府若仍只知持續加碼，將會加深「福利依賴」而非「福利信賴」！何不重振家庭價值，增能人們的責任感，形構對未來的信心呢？ （作者為台大退休教授）

婚姻 家人 少子化 生育 長照

延伸閱讀

台灣少子化嚴重為何「私校沒倒閉反倒超熱門」？ 過來人揭暗黑真相

鼓吹多生小孩有如龐氏騙局…專家：不是人口增加 國家問題就迎刃而解

大缺工時代 日本研究「慣老闆」、血汗企業難以生存

少子化反而貴？他見月子中心漲價50%「還要提早訂」 內行人曝暗黑真相

相關新聞

薛承泰／忽視家庭的代價何止千億？

政府為了拯救勞保基金，今年撥補了一三○○億，這確實能美化帳面，五年來政府撥補從二○一九年的二百億快速爬升，若不能在體制上...

楊志良／柳營奇美的典範

其實不只柳營奇美，整體奇美醫院，都是台灣醫院的典範。因為在許文龍董事長的領導下，全部的醫院資產都隸屬於奇美醫療財團法人，...

楊渡／98％的中華美學

攝影家關曉榮曾寫過一本書《八尺門：再現２％的希望與奮鬥》。意指原住民族在台灣只有百分之二的人口，他們在漢人占九十八％的台...

方祖涵／已經改變的威廉波特

甫結束的威廉波特少棒總冠軍賽，是近十年全美收視率最高的一次。桃園龜山代表隊雖然在延長賽飲恨輸球，在比賽中展現無比韌性，穩...

李清志／大稻埕的新活力

每座城市都有老城區，這個地區代表著城市過去的歷史，也是城市居民記憶的儲存所，觀光客到一座城市旅行，都會希望到老城區走走，...

陳立恆／Peace & Love，55年之後

一九六九年八月十五日，在美國紐約州貝塞爾鎮（Bethel）一座農場上，發生了廿世紀人類歷史上最重要的一場音樂盛會與社會運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。