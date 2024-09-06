楊渡／98％的中華美學

攝影家關曉榮曾寫過一本書《八尺門：再現２％的希望與奮鬥》。意指原住民族在台灣只有百分之二的人口，他們在漢人占九十八％的台灣社會是如此少數，能被再現的機會如此微渺，只能不斷奮戰。

它嚴肅的指出，漢人才是台灣社會的主流。主要明清漳泉客家移民，占八十三％，以及約有十五％是一九四九年渡海來台的外省人及其後代。那麼，中華文化在台灣有什麼奇怪？為什麼韓國瑜所主導的雙十國慶標誌，又被視為「華國美學」，並以此跟「台灣美學」對立起來？難道沒有民進黨的綠色，就不是美學？

所謂「華國美學」，其實是為了對應「台灣美學」而生的新名詞。那是一種反中的反諷。它想意指的，無非是台灣有自己的主體性，因此美學上也不同於中國，而這獨特性何在，卻無法說清楚。除了二％的原住民南島文化之外，實在說不出台灣的獨特性。為了充實內容，後來便有所謂的「宮廟美學」。但宮廟裡的每一尊神，都是來自於中國。媽祖、關聖帝君、玄天上帝、文昌帝君…，哪一個不是來自中國？

唯一台灣本土並得到普遍崇奉的神明，只有鄭成功。但鄭成功恰恰是以反清復明為志業，並且將他的精神內化為台灣人的信仰，得到民間的崇敬。所以，清朝諸多民變，莫不打著反清復明的旗號，即使到了一九一五年的噍吧哖事件，日本統治台灣已廿年，余清芳抗日所想建立的國度，仍叫「大明慈悲國」。

質言之，台灣的神明乃至想像的國度，都來自中國，那麼，台灣強調的「宮廟美學」到底與中華文化有什麼區隔？台灣美學最喜歡提起的電音三太子、跳家將、布袋戲、傀儡戲、南管、北管，哪一個不是來自福建？歌仔戲也是從閩南小調演變為有角色扮演的戲曲。戲劇從來不是憑空而生的。

就算是台語，也就是閩南語、河洛語，只不過有泉州、漳州、廈門的口音之分。那麼，所謂的台灣美學，不就是「中華美學之閩南美學」嗎？即使台灣有一些原住民文化，但終究是少數！少到任人皆知，除了作為政治符號，被拿出來當旗子耍，當權者根本沒有在乎過原住民。巴奈在總統府前靜坐二六四四天，毫無結果，難道不是最好的見證！

那麼，酸言酸語的「台灣美學VS.華國美學」到底是什麼意涵？從本質上說，就是「閩南美學VS.中華美學」，如此而己。

面對中華民國國慶，民進黨既怨毒又無奈。一個借殼上市的中華民國總統，心不甘情不願的站在「中華美學」的雙十牌樓之前致詞的時候，心中有一絲一毫的對中華民國的敬意嗎？這是不是對「想消滅中華民國的務實台獨工作者」賴清德最大的羞辱？

直白說，作為中華文化支流的閩南文化，就是台灣本土文化的根底，刻意與中華文化對抗是沒有意義的。這正如辯論白馬非馬，是一樣的可笑。這也正如教育部把台語單獨成為一種語言，卻不知如何定義台語，更無視客語、原住民語、新移民語的多元並存，是一樣的道理。完全是井底之蛙的自鳴自唱。

酸言酸語，只會產生酸芒果，對台灣創造力，毫無助益。好好承認台灣的中華文化底蘊與海洋文化的特性，無論藝術或文學，文化自能開花結果。（作者為作家）