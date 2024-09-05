方祖涵／已經改變的威廉波特

方祖涵 甫結束的威廉波特少棒總冠軍賽，是近十年全美收視率最高的一次。桃園龜山代表隊雖然在延長賽飲恨輸球，在比賽中展現無比韌性，穩定表現讓ABC電視台主播也讚不絕口。

離開威廉波特後，龜山小將在紐約接受代表處跟僑界款待，還進入職棒大都會球場內遊覽，經由球隊台籍經理王偉成貼心安排，在球場巨型看板看到正式歡迎球隊畫面。就算沒有拿到冠軍，還是得到值得一輩子珍惜的回憶。

本屆奪冠球隊來自佛州瑪麗湖聯盟，距離迪士尼不遠，所以慶功遊行就在神奇王國樂園舉行。不管從收視率還是當地民眾開心程度來說，都可看出威廉波特依舊是知名度最高，最受歡迎的少棒比賽。除了威廉波特，美國少棒還有小馬聯盟、貝比魯斯聯盟等等，其中實力仍以威廉波特最高。不過，在近十年來，美國少棒經歷了劇烈改變，威廉波特參賽選手已難是同年齡最強，其中主要原因就是旅行球隊的崛起。

旅行球隊與傳統社區少棒聯盟不同，打破地域限制，讓更多具有天賦的年輕球員能夠在更高層次比賽中磨練自己。球隊通常是由經驗豐富私人教練組成，他們會公開進行甄選，藉以吸引鄰近選手加入。社區球隊比賽與練球主要在平常日課後時間，學童會視情況參加；而旅行球隊會盡量利用周末，因為球隊人數通常剛好足夠比賽與輪替，原則上每次都需要準時出席。

另外，兩者最顯著差異是費用。相對於社區棒球一季可能僅需三四千台幣，旅行球隊光是基本月費就需一兩萬，還要再加上比賽報名費、私人教練、外地旅行支出等等，每季花幾十萬台幣是基本消費。此經濟體在十年前大約一千億台幣，現在已超過九千億。根據統計，有三分之一家長為籌措孩子參加球隊會願意減少家庭旅遊，更有兩成家長需要為此考慮兼差或延遲退休。

參與旅行球隊需要大量時間與金錢，球隊數卻逐年增加，光是跟威廉波特比賽同齡的十二歲級，全美就可能有一萬隻球隊。雖然學童可以同時參加社區球隊與旅行球隊，然而因為時間有限，絕大多數都僅能擇一。換句話說，至少有十萬名更積極練球的十二歲棒球員不在威廉波特選拔賽裡。加州有最多旅行球隊，是學童棒球實力最強的地方，卻在威廉波特區域預賽輸給夏威夷，就是因為除非家庭資源有限，學童不會留在社區棒球的緣故。

總結來說，威廉波特少棒賽依然是美國少棒界最受矚目舞台，但旅行球隊崛起正快速改變這一切。隨著更高層次競爭逐漸轉向旅行球隊，未來威廉波特或許將不再見到全美最強的年輕隊伍。然而，無論賽場勝負如何，每位參與其中的少棒球員，都在這段旅程中收穫了寶貴回憶與成長經驗，這才是比賽的意義。（作者為運動文學作家）