魏國彥／天心示警的2024

中元普渡剛過，時序來到八月末，今年已過了三分之二。回顧所來路，天災頻仍，似乎只是個開始，還不知伊於胡底。

今年元旦第一天，日本能登半島發生芮氏規模七點六強震，奪走二百八十一條人命。八月八日，日本南海海槽南端發生規模七點一的強震，開啟了東京直下型大地震與富士山爆發的新風險；如果發生，預估有二十到三十萬人罹難。

四月三日上午七時五十八分，台灣花蓮外海發生規模七點二強震，全台灣劇烈搖晃，十八人罹難、一千一百五十五人受傷，迄今仍有三人失聯，蘇花與中橫公路柔腸寸斷。六月廿一日，北迴鐵路花蓮和仁隧道南口的西正線被土石流淹沒，造成三節車廂出軌，司機及八名旅客受傷，幸好沒有釀成大禍。

六月中旬開始，中國大陸先是廣西、廣東、貴州等南方省分發生洪澇，都是百年一遇的規模；接著，南澇北移，如大軍揮師北上，先是湖南、湖北、江西、安徽，後來蔓延到山東、河南、河北，由南到北席捲將近二十個省分，洪流千里，居民輾轉。

這樣的熱浪與雨量起源於海上，「西太平洋暖池」海水熱容量因全球暖化持續累積，暖水層不斷增厚，並擴大範圍，透過海氣交換向大氣傳輸更多的熱量。大氣溫度每增加一個攝氏度，其水蒸氣含量即增加百分之六，因此比往年有更大量的水氣飄向東亞大陸，造成六月以來的大洪水，也造成去年河南鄭州、河北及北京的大淹水。洪水氾濫，恐怕是未來每年夏天必然上演的常態。

台灣也感受到這威力，過去幾年，擴張的「太平洋暖池」將海上生成的颱風威力增強，也改變了路徑，幾年來繞台灣而過，對菲律賓、中國大陸，甚至日本造成重大災害。但今年七月下旬，強颱凱米直撲台灣，七月下旬連續三天降下豪大雨，南部多縣市氾濫，道路如河流、路上可行舟，大水灌進民宅，淹壞上千輛汽車，全台的農業產物及民間設施損失估計高達卅六億。

中國歷史上一直有「天人感應」之說，認為上天垂象，蘊藏吉凶。天能影響人事、預示災異；人的行為也能感應上天，消禍禳災。這兩三年，受中美交惡、地緣政治的影響，西太平洋第一島鏈周遭戰機出沒，軍艦穿梭，演習不斷。是非圈中心的三大要角－中國大陸、台灣、日本，年初以來都遭受嚴重天災，地震震之、洪水淹之、颱風毀之，豈不都是上天拋下的警訊？

地質上，第一島鏈沿線各島嶼的生成與毀壞，都是百萬年來西菲律賓海板塊向東亞大陸俯衝所造成；如今，人間飄起戰雲，地下板塊也擾攘不安，隨時要來大地震，颱風和洪水明年也還會造訪。

天心已示警！奉勸各國政治人物，應致力加強國內基礎建設，敬天愛人。「增強社會安全韌性」是為了防災救命，不是為了打仗！（作者為逢甲大學講座教授）