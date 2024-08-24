朱宗慶／熱情－夢想的助燃器

朱宗慶 回顧四十年的職涯，有機會在學校和劇場擔任公職，讓我對整個藝文生態和發展脈絡有更全面的關照。為了追逐夢想，我在民間創辦了樂團、基金會、教學系統、音樂節、夏令營、實驗室和青少年樂團…這些創業經驗，有賴團隊夥伴孜孜矻矻群策群力。我以前常說，一個瘋子就算了，如果一群人都是瘋子，夢想怎麼可能不成真。

當時的夢想依靠一群有相同熱情的人齊心參與，才得以迅速推進。隨著夢想逐漸實現後，我開始思考如何將經驗記錄下來，於是開始建立制度和標準作業程序，減少人為因素，用步驟與流程來提高工作效率及品質。這是非常必要且重要的事。

然而，有時當制度建立起來，熱情卻會慢慢消退。人們開始按部就班，不再像一開始那樣自發性地積極投入，相互支援和補位。隨之而來的是工作上的計較及自滿，以為照章行事，減少失誤就好。這樣的團隊雖然仍有效率，但熱情卻逐漸下降，長此以往，效率也必然不彰。這種現象存在於許多組織，有些會警惕並做出因應調整，制度和熱情不應是對立而是並存；有些則依照慣性運作，滿足地待在舒適圈，最終團隊可能會走向衰敗。

換句話說，保持熱情和初心並不容易，這聽起來像是口號，但實踐起來卻需要主事者與團隊夥伴的敏感度與執行力。熱情是一種強烈的情感，它並非與生俱來，而是後天培養出來，透過設定目標，不斷探索、嘗試和找到意義的結果。雖然隨著經驗的累積、年齡的增長或社會地位的提升，熱情往往會消失，若是將這些豐富的閱歷轉化為這片土地的養分，成為年輕人發展的基礎，不僅可讓熱情重新點燃，還能為自身的存在找到重要性和使命感。

當自己受夢想驅動，不斷地往前追求、自我挑戰、持續學習，有時會讓人感到疲憊，覺得一切都玩過了、經歷過了；好奇心減少，興奮感也隨之減少。這可能會讓自己停滯在自我陶醉中，安於現狀。有些人成為既得利益者，不僅自己不再進步，也阻礙他人進步，成為惡性循環。如果能將過去的累積傳承給年輕一代，激發他們的熱情和潛力，鼓勵他們發揮天賦，協助他們突破框架與評估風險，這不啻是成就可能的正面力量。當我們提供具體的建議和支持，又能深耕藝文沃土，這是多麼有意義和價值的人生。

如果說人生是選擇的總和，那我無疑是幸福的。有人曾問我，四十多年前返國後不久，即進入大學教書，若專心於學院的教職，或經營個人的演奏生涯，同樣大有可為，且應可過著較為單純的生活。我當時的選擇，憑藉的是滿腔熱情和一股幹勁，而後發展出的這些工作，也的確為我帶來不少壓力與心理負擔，但看到我所投身的領域有活絡的發展，我得以享受在理性與感性之間不斷擺盪和撞擊的過程。回顧這四十年來的點滴，我深知，熱情一直是推動我前行的動力，它不僅點燃我的夢想，也為夢想的未來提供了無限可能。

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）