楊志良／天大地大，不如人民大

這個世界誰最大？當然是天（大自然）最大！但有時候卻是「人定勝天」，人類把不少物種都消滅了，現在又共同努力要零排碳，反轉地球暖化，因此除了天以外，人最大。

所以歷代皇帝、國王、總統、總理，不能順天愛民者，下場都很慘。伊朗國王巴勒維被放逐，法國路易十六被砍頭，希特勒自盡，義大利墨索里尼被吊死，此外被罷黜、砍頭、槍斃、監禁，自以為很大但下場很慘的，不可計數。現在的日皇、泰皇、英皇無不戰戰兢兢，努力執行做為國家象徵的義務，就是因為人民貴之，也可賤之。

賴清德自以為總統很大，鬥多數的在野黨、鬥立法院，反正大法官自我作踐（有二位例外），是我家養的。在這些人的主導下，多少貪官汙吏沒有起訴，或起訴了最後也判無罪，導致司法威信蕩然無存，根本沒有人相信。

監察院更是吃閒飯的，最好的證明就是陳宗彥，貪汙又接受性招待，在監察院卻什麼事也沒有，所以任何人都可以鄙視監察委員。

賴清德自以為是大總統，但六成台灣人民不認可他。民進黨政府用各種欺騙手法及政治斜槓，加上收買媒體，以巨額國家財政操弄１４５0，將行政、立法、司法、監察、考試等五權抓在手中。任用的官員無能也就罷了，更可惡的是不少貪贓枉法之徒。就以這次任命的資政及國策顧問名單觀之，多有蟑螂螞蟻、蛇鼠一窩，其他同時被任命者恐怕感受到的不是榮耀，而是臉上無光。

自從二○一六年民進黨執政以來，年輕人結婚對數不斷減少，生育人數也逐年降低，學校不論公、私立，從幼兒園、小學、國中、高中到大學，不斷關門。高喊抗中保台、兩國論，不論常備兵或義務役，人數不斷往下掉，將來不如到大陸去招募傭兵，用共軍打共軍，不也一大樂事？

台灣民眾鬱卒者眾，各年齡層，特別是青少年，一九九六年以來自殺者增加十倍以上；照顧者因備極辛勞，終結被照顧親人生命的人倫悲劇，幾乎無日無之。家暴、虐兒、虐老案件，可謂「蒸蒸日上」，民不聊生。

賴清德及其追隨者以美為宗主國，做為馬前卒對抗中共，導致共機共船不斷繞台，甚且越過中線，兵凶戰危，不少民眾惶惶不可終日，邊緣憂鬱症二百萬人以上，確診一二五萬人，四分之一民眾夜不能眠，這些都是非常重要的總統施政指標「硬指標」（hard evidence）。

六都、十六縣、三市，也應採用這個標準，世間多有辛苦人，所以藍營大咖應該到綠營執政縣市找個民團推動罷免縣市長！

明年五二○如果上述指標持續惡化，生育率持續下降，那就證明賴清德只是個酷吏而已，應該下台，重新大選，由得到過半民意者帶領國家。

（作者為前衛生署長）

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線