廖達琪／無用之用是為大用

「無用之用是為大用」語出《莊子．人間世》，原指某一大樹因材質不佳，無法砍下為人所用，才得以活上千年，成為風景。莊子常跟惠施辯論，惠施主張「有用」說，類似當今社會總鼓勵人要成「棟梁之材」，為國家社會做出貢獻，才能「有用」；莊子反駁，點出惠施對「用」的純功利思考，沒有更超越的境界，去透視不在「功利」範圍內較抽象的「用處」，如成就大自然之美的渾然天成。

這種「有用」與「無用大用」的對立辯證，在當代世俗眼光中，恐怕強調「功利」之「用」才是主流；「無用」的抽象及宏大之「用」，恐只能成為個人修身養性的哲學思維，尤其在政治領域中，「無用而大用」可能存在嗎？

就筆者觀點是可能的。範例之一就是英國皇室。英國是內閣制的濫觴，也是典範，實際政治權力掌握在由議會多數黨組成的內閣中，並以首相為「政府領導」，而皇室僅是「虛位君主」，不具實權，看來很無「功利」之用，但英國為何一直保持此皇室？

憲政相關文獻中，英國皇室代表的是「國家元首」，「統」而不「治」，因超然於黨派之外，反而在政黨鬥爭極端撕裂之時，能扮演「桶箍」的角色，以「無用」之姿成就整體「宏大」之用。但這一答案並不能解釋歷史情境動態面的變化，為何讓英國皇室能持續似無用地存在，成為當代民主體制「內閣制」中較少見的「君主」政體？與英國皇室有血緣的德國、法國及俄羅斯皇室等，下場均相當悲慘，其君主制俱往矣！

而德、法因沒有了皇室，但在憲政體制上又要維持內閣制的運作傳承，乃想出不同方法樹立國家元首；德國是以議會選出無實權的總統；法國第五共和則以人民直選總統，但要求其退出政黨，希冀其能扮演「統」之角色。不過，德國模式呈現內閣制的國家元首不是非皇室不可，英國皇室面對民主時代，為何還可存續？

Netflix影集「王冠」似乎提供了一些可參考的訊息。影片中顯示，皇室對歷史潮流的趨向、民意的變動，非常警覺，除了廿世紀初葉，俄羅斯的沙皇全家被紅軍所殺，帶給英皇極大震撼及恐懼，而更接受放權的「無用」之安排；劇中主角伊莉莎白二世更似是將「無用」之「大用」發揮淋漓。

比如一九九七年出任首相的工黨領袖布萊爾，原挾民意主張廢皇室，女王仍懇切與其互動，並請工黨提出改革皇室的建議。布萊爾列表一大串應廢除或改革的項目，尤其針對皇室中各種歷史傳承下來看來奇怪的官職，如專司管天鵝的、專司管餐巾摺疊及餐具的等等，花費甚多又似「無用」的講究；但女王親自晤談這些官員後，發現他們對所司工作專注、熱忱、專業，達到藝術境界，展現皇室的獨特文化：精緻優雅、與眾不同及「無用大用」的特質。女王乃高雅的婉拒布萊爾的提案，卻仍受到人民的擁戴。

英國皇室不僅在英國有無用之大用，在共擁英王為「國家元首」的大英國協國家，如加拿大、澳洲等，似一樣發揮效用。筆者日前曾接待加拿大國會議員助理跨黨派訪問團，好奇問他們，為何加拿大仍接受英王為其國家元首？團員們哄堂大笑，表示他們常為此議題辯論，來自魁北克（曾是法屬殖民地）的黨派支持廢掉，自由黨等則表示英王如盲腸可以割掉，但如存在沒事，就不必去受傷，何況割捨了還得再創造一國家元首，又是新麻煩的開始。話雖說得不甚中聽，但透露的寓意，不就是「無用而大用」嗎？（作者為中山大學政治學研究所榮譽教授）