馬凱／川普東施效顰 堪比雷根？

馬凱

每次川普出場，頭上必戴上有「ＭＡＧＡ」四個大字的帽子，台下群眾也放聲高呼，「讓美國再偉大！」這似乎已成為川普的招牌口號。殊不知，這卻非其獨創，而是拾人牙慧。早在四十多年前，Ｂ咖電影演員出身的雷根，便以此號召支持者。

川普不僅如此東施效顰，其實從初入政壇，他就一直學步雷根，企圖藉著這位近年最偉大美國總統的餘蔭，平步青雲。然而從他上任到敗選狼狽下台之後的種種表現，正是畫虎不成反類犬，徒然玷汙了雷根總統的美名。

雷根的確出身不足稱道；電影之路不成，憑藉演員工會之力踏入政壇，當選加州州長進而邁入白宮。卻又面臨能源危機之後的嚴重通貨膨脹，以高利率抑制通膨，經濟卻低迷不振。同時，在超強貿易對手日本與德國的進逼之下，貿易嚴重失衡；國際間則面對強權蘇聯，的確有如四面楚歌。

儘管雷根並無學術專業，但在專業幕僚的協助下，一方面透過聯準會伏克爾祭出超高利率壓抑通膨；另一方面接受「供給面經濟學」的主張，從事租稅改革，藉調整稅制，激勵生產與投資動機，令經濟蓬勃發展，甚至遺惠後來繼任者。同時，他與英國首相柴契爾聯手推展小政府、大市場政策，開自由主義乃至全球化的先河。

在對外貿易方面，他認為日本、德國藉壓低對美元匯率優勢，長期對美國出超。乃於一九八五年結合先進諸國召開「廣場會議」，遂令日圓大幅升值，一年內即升值一倍以上；因而連年靠出超支持經濟的日本，立刻跌落雲霄，一蹶不振卅餘年。針對強敵蘇聯，雷根則極力增加其軍事負擔以削弱其國力，推出所謂「星戰計畫」的無底洞，蘇聯經濟被拖垮、進而解體。

凡此種種，史書斑斑，遂成其偉大總統盛名。相對於此，川普除了東施效顰，高喊「ＭＡＧＡ」口號之外，也效其大減稅，但毫無章法，徒增國庫赤字。他之所以得勢，完全仰賴全球化之下，美國招架無力，高價勞動不敵如潮湧入全球市場的廉價勞動，企業不是出走，就是外包生產契約；高價低技術勞動不是失業就是減薪，苦不堪言。川普鼓動這一群失意勞工，高喊將產業收回美國、以高關稅阻擋優勢進口商品以爭取選票。這種不惜阻擋市場競爭力量、破壞全球進步走勢等等短視近利做法，只能造成全球經濟的巨大破壞，傷害美國的長久利益，豈能企及雷根之萬一。

至於對抗強敵，川普所面對更僅中國一國；但雷根所採取的匯率政策、軍費競賽手段，皆無濟於事。若真以六十％或高關稅封堵對中國的進口，其後果專家已明言，將引發嚴重通膨、升息循環；同時美國人民將承擔高關稅的主要成本。傷敵多少尚未可知，自傷之重卻難以逃避。

再就風格而言，雷根風趣幽默，人樂近之，遇刺動手術，還笑問主治醫師，「你是共和黨吧！」反觀川普，蠻悍凶猛，嘲人為樂，耳邊受傷，卻高喊「戰鬥，戰鬥！」差雷根遠矣！（作者為經濟評論者）