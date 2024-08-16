嚴震生／華茲接地氣 與賀錦麗一拍即合

嚴震生 美國總統拜登宣布退選後，副總統賀錦麗接棒，民主黨士氣大振，隨後媒體觀察的重點集中在她的副手人選。根據過去兩次總統大選的經驗來看，二○一六年希拉蕊輸掉大湖區鐵鏽帶（Rust Belt）三個搖擺州的威斯康辛、密西根及賓夕法尼亞，儘管普選票多出兩百多萬張，但選舉人票落後，輸給川普。四年後，拜登以他出身於賓州的背景，強調自己是來自於工業小鎮Scranton Joe，成功拿回這三個關鍵州，入主白宮。

由於鐵鏽帶已成為民主黨必須捍衛的地區，因此這三州又被稱為代表民主黨顏色、阻擋共和黨入侵的「藍牆」，這也是為何當賀錦麗在選副手時，賓州州長夏皮洛一直都是熱門人選，因為賓州擁有鐵鏽區最多的十九張選舉人票，若加上密西根州的十五張及威斯康辛州的十張，與目前民主黨占優勢的「藍州」總數來到兩百七十張，剛好比對手多出兩張勝出。密西根州民意支持度頗高的州長魏美桂同為女性，性別沒有互補，未被納入考量。

如果民主黨選擇保住鐵鏽區，夏皮洛是最佳人選，因為他曾是賓州檢察長，兩年前選州長時，大勝對手近十五個百分點，同樣在該州競選聯邦參議員的前副州長費特曼僅贏對手不到五個百分點，可見他絕對能夠替民主黨拿下這個搖擺州，或許還能帶動另外兩個鐵鏽州選情。

民主黨另一個勝選路線圖，則是贏得南部及西南部的北卡羅萊納、喬治亞、內華達及亞利桑那四個搖擺州；其中拜登在上次大選中贏得後三者，僅在北卡輸給川普七萬多票，不到百分之一點五。這也是為何亞利桑那聯邦參議員凱利、北卡即將卸任的州長庫伯，甚至是「紅州」肯塔基的民主黨籍州長貝希爾都是熱門的人選，因為這幾位男性白人除了性別、種族及地域與賀錦麗互補，他們在意識形態上較為溫和，可以降低賀錦麗自由派色彩帶來的疑慮，庫伯及凱利甚至有機會替民主黨贏得他們所屬的搖擺州。

然而，最終賀錦麗選擇的華茲州長並非來自搖擺州，而是自一九七二年以來，超過半世紀都沒有支持過共和黨的明尼蘇達州。儘管二○一六年總統大選希拉蕊在此僅以一點五個百分點勝出，相當驚險；但在二○二○年時，拜登勝過川普七個百分點，今年的預測也是民主黨總統候選人在此占優勢，無需靠華茲的加持。當然，華茲本身的州長及聯邦眾議員經驗，都是賀錦麗履歷上欠缺的，加上性別及種族的互補，也算是適合的副手搭檔。

華茲鄉下出身的背景，以及擔任高中教師的平凡經歷，和許多常春藤名校出身的政治人物形成強烈對比，在他身上看到的是接地氣的親和力，少的是政治菁英的傲慢。華茲的學士學位來自名不見經傳的一間內布拉斯加州的小學校，碩士學位在明尼蘇達州立大學，並非該州最具代表性的明尼蘇達大學。華茲與選民互動絕不會給人高高在上的優越感。他雖然不算是來自鐵鏽區，但是將他放在鄰近三個搖擺州競選也絕不違和，很容易讓鄉村及中下階級的白人獲得共鳴。

政治分析家經常認為，總統候選人的搭檔最好能替他拿下關鍵的家鄉，但過去六十多年來，僅有甘迺迪的副手詹森成功扮演這個角色。反倒是正副總統候選人間是否有足夠的化學效應、沒有隔閡地彼此信任，成為總統候選人決定副手的考量重點。顯然賀錦麗與華茲一拍即合，這或許才是後者出線的主要原因。（作者為政大國關中心兼任研究員）