陳力俊／擁抱生成式AI與大學教育

陳力俊 生成式AI工具（GAI）ChatGPT於約廿一個月前橫空出世，由於強大好用，很快席捲全球，掀起這一波的AI熱潮，方興未艾。

GAI最先推出之時，限於文本對話，在不到半年內，其實力已可輕鬆通過美國全國性律師考試，而且名列前茅；在大學畢業生申請研究所常要附上的研究生入學考試（GRE）成績，在定量推理（Quantitative）可達前百分之廿，語文詞彙推理更可達前百分之一；在許多其他測驗中，也都能拿到相當優異的成績，同時能解大一微積分的難題。最近谷歌團隊宣布其模型已達到數學奧林匹克銀牌水準，在幾何競賽中並可輕鬆拿到金牌，能力驚人。

簡而言之，GAI主要是進行「文字接龍」，但其發展卻似乎「鬼斧神工」般的擴及到具有繪畫、音訊及影視以及與機器人結合執行多種工作等功能，而且進步迅速，應用日廣，對大學教育的衝擊，可謂是現在式。

在GAI的應用方面，對教師來說，舉凡課程大綱、教案、教材、備課、考試、出習題，GAI都是很好的幫手，如何讓GAI輔助教學，發揮功能，是一大挑戰。對學生來說，AI工具可以是全時家教、學伴，協助資訊檢索和總結、互動探索、內容綜合，養成自主學習的能力特別重要。

在教育當局與學校端，掌握AI教育發展趨勢及擬定推動政策，建置基礎設施，行政服務調整與積極開發，也是刻不容緩。可喜的是，目前不少公私院校，以正面態度，導入GAI於課程與教學中；也有全校性的基礎與進階GAI素養課程，培養學生對AI技術、基礎知識與理解能力之外，具備能判斷與實作GAI相關應用的技能，能妥善運用於學習、工作、生活的情境中，反思對於人類生活的相關影響以及倫理問題。由於GAI的迅猛進步，能及時培訓足夠的師資，引導學生善用GAI，是目前最大的挑戰。

由GAI賦能，帶來許多機會，也有相當風險。七月中在一場由科技智庫「中技社」主辦之GAI研討會中，哈佛大學教授孔祥重院士以「擁抱GAI」為題作引言時，認為學習GAI應為「全民運動」，但強調須注意各種風險，包括：

一、輸出可能不真實或不正確，必須要具備辨別的能力；二、輸出可能不安全，如有害／不適當的內容或揭露敏感信息，要小心防止；三、可能不安全，如協助惡意攻擊者可以繞過安全措施，模型可能被駭客入侵，新到的訓練數據可能會毒害模型，且很難審核數據；四、可能不可持續，將數據轉化為知識的AI設設施對人才、電力、水等資源的需求可能無法滿足；五、數位鴻溝可能擴大，強者更強，弱勢者競爭力相對下降。

在目前高科技熱潮中，人文社會科學常被忽視，必須正視人類需要確保GAI為我們做正確的事，以策安全，並使AI的輸出與從過去經驗中學到的教訓而得到的智慧相一致，這種對齊可以從倫理學辨證對或錯和人文學者過去經驗的總結中受益，人文學者可以使AI更安全或更有智慧。

由於GAI的強大能力，對主要培育白領工作者的大學教育來說，擁抱GAI是必要的選擇，會用AI的人比不用AI的人占有極大優勢，「會用AI的人會取代不用AI的人」只是時間早晚問題，對社會衝擊可比擬以往的工業革命，必須及早主動積極因應，否則會釀成真正的「國安危機」。

（作者為中研院院士、清華大學前校長）