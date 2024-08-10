薛承泰／新少子女化對策是「對」策嗎？

自八月一日起有四所大學退場，此消息衝擊許多私校，因為遲早會輪到。隔日驚聞股市大跌，接著八月五日跌幅更是空前，兩日股市跌近三千點。大學退場與股市崩跌，幅度都是台灣歷年之最，不同之處在於前者純是台灣內部因素，後者則相當程度受到國際因素的影響；換言之，股市漲跌難以預測，但大學的崩盤早就預見，政府卻拿不出辦法來。

二○一四年台灣出現第一所大學倒閉，當時有記者打電話問我說「你們人口學家為何不早一點提醒政府？」我只能苦笑告知記者，一九九四年教改運動提出廣設高中大學訴求時，我就提出警告了！可是當時媒體跟著民粹走，根本不在意我的呼籲，我只能頻頻投書，孤獨地走了十二年；直到二○○六年大學首度發生招生不足，政府才驚覺「怎麼會這樣？」難道這些決策者，不知道十八年前出生者，就是當前大學新生的主要來源？

更令人扼腕的是，媒體刊出首度招生不足的消息之後，有學者投書大談大學崩盤，不僅媒體競相訪問，更妙的是兩天之後有民眾投書，大讚那位學者「真知灼見」，筆者差一點昏厥！

這次四所大專退場有近千名學生，依照「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」規定，分發學校以鄰近縣市之同級、同科系學校為主，看來學生是有去處了；此外，校地移轉或處置的問題也不大，畢竟校地值錢。可是，老師的安置與未來發展呢？

不論誰執政，都知道大學崩盤主因是少子化。在馬政府時期首度在文告上呼籲「少子化是國安危機」，並推出一些措施，二○一一至二○一五年間生育出現一波回升，年平均有廿一萬個嬰兒。換言之，大學招生繼續緊張五年之後，二○二九至二○三三年即有機會喘口氣。不妙的是，二○一六年生了廿點五萬個嬰兒之後，蔡英文執政期間生育連續跌了七年，去年只剩下十三點五萬個嬰兒。也就是說，二○三四年之後將出現大學崩盤的主震，每年可能有十所大學需要退場。當前的教育部長官，對此可預見的未來，做了哪些準備？

卓揆也不妨回頭看看，何以馬政府提出少子化是國安危機之後，彼時的鼓勵生育措施在金融大海嘯籠罩下，預算規模不及當前十分之一，卻能帶動生育回溫五年？而這絕不會是因二○一二年是龍年的關係，只要去比較二千年千禧龍年的增幅及今年龍年的表現就會明白。

近日行政院規畫「我國少子女化對策計畫」，為學齡前幼兒托育推出「增加平價名額」、「降低就學費用」、「發放育兒津貼」，並納入「○至六歲國家一起養」政策。這個號稱二點○版本的特色，仍是和過去一樣繼續加碼，例如推出未滿二歲的幼兒公共化及準公共托育補助，分別再加碼提高至七千元、一萬三千元，以及持續擴大公共化與準公共服務等措施。卓揆應知，蔡政府率先推出「○至六歲國家一起養」政策，並逐年增加預算，可是成績是年年負分，出現生育率與生育量連七年雙降，何以如此？

至少有一件不需花錢的作為，何不試試？那就是扭轉年輕人的價值觀。試想，若年輕人不認同婚姻與家庭，縱使行政院宣稱二點○版可以協助他們「願婚、敢生、樂養」，卻恐會變成「怨婚、怨生、怨養」。（作者為台大退休教授）