林中斌／「一帶一路」美國輕忽 續集已出

林中斌

七月卅日，美國副國務卿坎貝爾對美國參議院說：「在非洲、全球南方，美國勢力落後中國」。他警告美國，卻無意間肯定了中國。習近平二○一三年啟動的「一帶一路」，雖廣遭詬病與質疑，實際上已成功。

一帶一路曾被西方指責為北京對窮國的「債務陷阱」及「新殖民主義」，因當事國未唱和，已不再聽說。北京對一帶一路財務經營失控無以為續的報導，卻反諷的被坎貝爾的警告推開，不值得重視。

坎貝爾示警並非首位。七月廿六日，在《外交事務》Foreign Affairs期刊的播客上，史丹佛大學的資深中國問題教授易明（Elizabeth C. Economy）說：「當初習近平宣布一帶一路政策時，我們不當回事。但是沒想到，中國不只提供鐵路、港口、水壩工程，還有『數位絲路』、『健康絲路』、『綠色絲路』、『科技絲路』，包括中國價值、監控系統等等，在全球南方甚受歡迎，美國現在挽救太晚了。」

更早在四月廿六日《外交事務》全文中，易明警告：「美國帶領的國際系統在世界許多地方不受歡迎，中國另提一套卻有廣大魅力（mass appeal）」。已有一百五十國家參加一帶一路，中國全球大使館及代表處數目超過任何其他國家。中國環球電視網（ＣＧＮＴ）在各國辦事處總數是ＣＮＮ的兩倍。今年，某國際學者團對十九國六千個對象調查，比較對美國和中國政經制度的喜好程度。當六千個對象同時接觸中國和美國媒體競爭性的報導時，大多數喜歡中國制度。

易明點出：「華府分全球為民主和專權兩對抗陣營，必須選邊。因而疏離了許多國家，包括一些民主政府。」她承認：「中國對了，國際系統需要改革。」在領導全球因應新冠疫情、氣候變遷、債務危機、食物短缺的挑戰，美國表現欠佳，而受害最多的恰巧是全球窮苦的國家，因此中國提出另類路線受到歡迎。

此外，一帶一路大戰略的三套續集已分三年推出。其呼籲的原則表面看來皆理所當然，而內涵卻針對美國立場，易明呼籲美國不要再掉以輕心。

●「全球發展倡議」於二○二一年提出：經濟發展優先於人權訴求。先解決飢餓貧窮，再講求自由平等，否則國家大亂，一事無成。目前已有七十國參加「全球發展倡議之友小組」。

●「全球安全倡議」二○二二年提出：不干涉他國內政。若有衝突，以對話及協商處理，避免武力解決。

●「全球文明倡議」二○二三年提出：每個國家歷史文化不同，經濟發展階段也不同，不該強制其他國家採取自己國家的政治體制和經濟模式。

為何美國輕忽北京一帶一路的地緣戰略挑戰？原因有二：

●一帶一路開始並無清晰的規畫，只是北京處理國內水泥過剩和歸併援助中亞國家零星計畫的方案。明確的計畫到二○一五年才公開出現。

●「超軍事手段優先」extra-military emphasis是中國數千年的戰略傳統。美國在西方軍事優先傳統下，忽略北京用經濟、外交、文化工具繞到美國後方及側面發展生根。

在以上通盤省視下，亞太軍事對峙仍然是未來中美較勁唯一的關鍵嗎？

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）