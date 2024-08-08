盛治仁／不要有「死後洪水干我何事」心態

盛治仁 最近看新聞，不管是美國總統選舉的劇烈變化和攻防，或是台灣政局的對抗及紛擾，都讓人心煩，因為其結果都會決定國家未來走向，直接影響大家的生計和發展。

最令我感到不安的是，這些攸關人民長期發展的政治和政策議題，參與討論或是有決定權的人，往往都是用短期和本位利益來思考，而不是以長期及全體利害出發。

我想到了幾年前的一本書《無限賽局》，作者賽門西奈克（Simon Sinek）提出兩種思維模式的對比。採取有限思維的人用的是短期、可量化、競爭的世界觀，擁有無限思維的人想的則是長期、理想性和共好的世界觀。不同思維帶來不同做法和結果。

如果比較政治和企業兩個領域，理應為國家奠定長期發展基礎的政界應該要有較多無限思維，而每月每季結算數字的商業界則較重視短期表現。但實則不然。

政界不確定性高，一任也才四年，反而更著重在短期民調甚至是投票當天的表現，而較少規畫長期發展。企業的擁有者經營時間長，還希望能夠代代傳承，因此許多會做長遠考量和布局。

政治和企業的競爭模式也不一樣。政治經常是零和遊戲，選票一開，贏者全拿。企業場域則多非零和，A公司市占率下滑不代表B公司必然得利，因此互相攻擊相對少見。這些差異就影響了看待對手的態度和採用的手段。

二○一九年賓士執行長蔡澈（Dieter Zetsche）退休時，BMW拍了一個廣告致敬。內容是蔡澈退休當天被司機送回家後，從自家車庫開了一台BMW出門，配上「終於自由了」的字幕。賓士則在社群網路上引用了這個廣告，並回覆謝謝BMW，但我們百分之百確定蔡澈已經選擇了賓士的EQ車型。

其實賓士在二○一六年也拍過一個廣告祝賀BMW一百周年，裡面提到謝謝你們一百年來的競爭，沒有你們的前三十年其實有點無聊。

這個心態非常重要。這兩家公司以無限思維把對方當成可敬對手，視為激勵自己進步的動力，也希望跟對手一起壯大。雙方的競爭方式不是醜化攻擊對方，而是同時提升兩邊的品牌和格局。

政治上則經常只想打敗對手，容易落入為達利益不擇手段的滑坡。長期互相攻擊和有限思維的結果，就是造成社會的極化對立和相關從政人士的形象整體下滑，以及公共政策無法解決長期結構問題的弊病。

試想，台灣的半導體布局和經營了多久才有今天的榮景，現在我們又為未來的發展布了哪些局。過去讓我們成功的原因，不一定能幫我們度過未來的挑戰。利益都是跟短期表現和指標掛鉤，就不會有長期思維。

無限賽局有五個基本原則：崇高信念、團隊信任、可敬對手、應變準備以及領導勇氣。我們可以檢視一下從國家發展藍圖、公司或組織發展、到個人生涯及規畫，我們有沒有具備這些條件？做人做事究竟是以有限思維還是無限思維作為運作典範？長期宗旨是什麼？努力目標是什麼？

千萬不要活出像法王路易十五在一七五七年說的那種「我死後，洪水氾濫干我何事」心態，對當下和未來都要擔負起應有的責任。

（作者為雲品國際董事長）