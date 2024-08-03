陳力俊／中華教育文化基金會百年風華

台灣大學前校長管中閔於去年一月卸任，卸任後擔任「中華教育文化基金會」 （中基會） 董事，其近日在臉書中表示，歷任擔任董事者不乏中外赫赫有名之士，出任建立已百年之基金會的董事，與有榮焉，並不禁發思古之幽情。

本人於二○一九年起亦忝任「中基會」董事，承邀為紀念基金會百歲專書《百載風華–中基會的世紀光影》作序，並於今年五月卅日「中基會百年：回顧與展望」研討會中，以「中基會百年：共榮新世紀」為題發表約五十分鐘演講，對「中基會」的歷史與現況有相當掌握，在此略為介紹。

「中基會」與清華大學共同的關鍵字是「庚子賠款」。一九一一年成立的清華大學前身「清華學堂」，是由美國第一次退還多索的「庚子賠款」而成立；「中基會」則是在一九二四年由美國第二次退還的「庚子賠款」而設立。另一方面，第二次退還庚款所以成真，主要的原因之一是美方認為，第一次退還庚款之運用始終以發展教育事業為主，辦理清華大學的前身清華學堂、清華學校及選送留美學生，為我國教育文化事業的獨立確立了可行模式，績效良好。

再者，由第一次退還庚款成立的「清華基金」，又從一九二九年起永久委託「中基會」保管運用，延續至今，而且目前「中基會」基金主要為「清華基金」，嘉惠清華大學尤多。歷年來，清華人在「中基會」董事會擔任董事長、董事、幹事長者有多人，關係可謂千千重。

「清華基金」之所以交付「中基會」代管，既是時局變化的結果，也是時任清華大學校長羅家倫的堅持。一九二八年羅家倫到校就職後，動用各種人脈與方法，克服層層困難，甚至不惜提出辭呈，希望「換取清華基金的安全和獨立，和清華隸屬關係的正規化」，成功將「清華基金」轉交「中基會」永久接管。由於「中基會」經營有方，除支援北京大學、台灣大學與中研院等學術機構的教育文化活動、獎勵優秀學人，亦使「清華基金」穩定增長，其孳息專門挹注於清大校務，迄今不輟， 發揮莫大的效益。

一九四九年國民政府退守台灣，時任清華校長梅貽琦輾轉赴美，開始與「中基會」在美成員會商倖存在美、剩餘「清華基金」的保管及運用等事宜，其所持之基金利息運作原則獲得完全支持。期間，胡適以代幹事長身分致函蔣介石總統，略為：「經董事會討論決定，清華在台復校原則可行，如何辦理，由梅貽琦校長與台灣教育部研商決定」，此為梅校長於一九五六年返台建校之先聲。

由於時局影響，「中基會」於一九七一年經運作，從美國紐約移址台北。目前董事十五人中，有四位為美籍重量級人士，國籍董事背景主要為卸任大學校長、部會首長與金融機構董總等。國府遷台後，歷任董事長包括蔣夢麟、孫科、錢思亮、吳大猷、閻振興、錢純、孫震、劉兆玄等碩彥。

「中基會」與清華大學相伴近百年，協助清大在大陸時期即造就「西洋一千年，中土三十年」奇蹟，成為國內頂尖大學；國府遷台後，更協助清華在台建校，茁壯成長；近年來更進一步與清華攜手弘揚中華文化。新世紀的「中基會」將繼續管理「清華基金」，與清華共存共榮，期待能在穩定發展中屢創新猷。

（作者為中研院院士、清華大學前校長）