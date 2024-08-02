朱宗慶／駱駝．獅子．嬰兒

朱宗慶

打擊樂團於今年第一季推出《駱駝．獅子．嬰兒》音樂會，引用哲學家尼采的「精神三變論」，透過不同編制的曲目安排及八位新團員的加入，橫跨四代、二十位演奏家的聯手演繹，展現樂團所經歷的「精神三變」─從駱駝的堅韌不拔，到獅子的破框勇氣，再到嬰兒的返璞歸真。每個當下都彌足珍貴，令人不禁咀嚼再三。

作為一個專業表演藝術團體，為了確保舞台上演出品質，甚至要看起來輕鬆自然不費力，往往在台下需要非常努力，不斷精進技藝。以音樂演奏的「背譜」為例，憑著對曲子的熟悉度，包括旋律和節奏的輪廓，並了解樂曲的起承轉合及情緒表達，加上充分練習，音符自然銘刻在腦海與肌肉記憶，透過演奏詮釋，體會演出者與曲子相結合的價值與意義。

即使身經百戰，演奏者一旦上台演出，興奮、緊張情緒多半參雜些許壓力，如果控制不當，有時會太急於表現，使出渾身解數的結果，反而顯得進退失據；原本是要與觀眾分享音樂的多元面貌，如果只是淪為炫技或渴望關注，無法與觀眾創造共感，未免本末倒置，殊為可惜。當然，成熟穩健的台風不是一朝一夕養成，必須經過長年經驗的累積，而且音樂家就像運動員一樣，做好健康管理也是專業的一部分，肢體如同鼓棒的延伸，動靜剛柔之間承載不同的精神狀態與情緒轉折。

打擊樂團已成立卅八年，發展過程中，須克服不同階段的挫折和困難，才能一步一腳印、篤定扎實走到今天，我認為最大的關鍵是「堅持」和「韌性」。堅持是擇善固執，突破瓶頸，不輕易退縮放棄；韌性並非與生俱來，可視為堅持的「副產品」。它來自面對壓力和磨難後，自我修復、療傷而產生的心態特質，是經過砥礪後繼續成長的軟實力，也是抵禦考驗、逆境的心智肌肉。

樂團從作品內容、演出技術，到團隊默契、音樂詮釋以及表演方式，都已臻成熟並成為品牌特色。歷經疫情和火災的衝擊後，品牌效益已展現在最近這半年國內外演出的規模頻率，及觀眾的熱烈迴響，令人振奮感動，一次次地超乎我們預期，也成為樂團自我惕勵的重要力量。樂團是個非常獨特的團隊，向心力強，活力和熱情的感染力也很強，每次演出，台前幕後總是全力以赴，不斷優化每個環節，把演出做到盡善盡美。這種玩真的、不畏困難和壓力的態度，是樂團能持續向前推進的因素，也造就出強大韌性與獨特風格，更彰顯團隊的核心價值。

打擊樂團立足台灣，在此成長茁壯；自創團初始，即滋養於台灣豐厚的文化底蘊及溫暖人情。樂團的發展，經過時間發酵，已產生令人驚喜的成果，現在則思考著「如何增加土壤養分」，冀望用我們的所愛，創造更多可能性。我們會專注每個當下，持續注入創新力量，保持成長心態；竭盡所能，擁抱每個機會，期待在最美的時刻蛻變與綻放。我們相信，一群人一起向前，一定能走得更遠，發揮人與韌性的價值。（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）