方祖涵／奧運，歷史的里程碑與轉捩點

在萬眾矚目下，巴黎奧運正式開始。塞納河畔化身為盛大舞台，熱情觀眾擠滿河岸，跟三年前東京奧運在疫情裡提心吊膽的景象，實在是恍如隔世。

還記得上次奧運時，這個世界是什麼模樣嗎？那時候各國爭相搶購疫苗，台灣在夾縫中儘管得到美日友邦贊助，仍然僅有三成人口獲得第一劑接種，正常生活仍然遙不可及。有些歐美民眾已經準備恢復疫前日常，卻發現商品供應鏈變得支離破碎，像晶片、汽車、農產品、建材都出現供給問題，連貓罐頭都因為鋁製品短缺而難買到。

面臨如此艱難挑戰，東京奧運不僅是體育盛事，更象徵了全球團結。就像這樣，每屆奧運，都是人類社會值得回顧與前瞻的里程碑。還記得二○一二倫敦奧運嗎？那年英國還在歐盟，誰知道再過四年英吉利海峽又變成難以跨越的鴻溝。現在南北韓烽煙又起，戰事隨時可能爆發，可是才不過是六年前的平昌東奧，兩國還熱烈共同組隊進場。

回顧上次巴黎奧運，那是一九二四，一戰結束後六年，包括德國在內的戰敗國皆被拒在門外。只再過兩屆奧運，納粹就開始崛起，希特勒掌權後不但用一九三六柏林奧運宣示種族與軍國主義，更在四年後火速占領法國。他巡視夏樂宮廣場，背後是艾菲爾鐵塔的照片，正是納粹德國最意氣風發的一刻，那也是今天開幕式主場地。

環顧本屆巴黎奧運的世界環境，似乎也很難讓人樂觀。除了南北韓以外，俄羅斯入侵烏克蘭已經超過八百天、以哈衝突不見遲緩、台海兩岸關係日益緊張、美國總統大選可能帶來新一波危機，而且，就連法國奧運後由誰執政都仍未知。從風光奧運開幕式看來，法國無疑展現其自身獨特文化與歷史，其實幕後還須歐洲各國協力反恐，甚至英國也派出星光防空飛彈部隊，以防範無人機與空中攻擊。這場奧運，彷彿是在諸多暴風襲擊與醞釀中，已經預付訂金只好歡樂出航的郵輪旅行。

然而，從另外一個角度來看，卻不是一切都值得悲觀。一九○○巴黎奧運是史上首度開放女性選手參賽，當年九百七十七名參賽者中，共有二十二名女性。一百多年後，兩性終於在數量上達成平等。

永續概念亦於此屆奧運持續推進，不管是碳中和、就地取材、再生能源與綠色建築等項目，皆符合進步標準。從歷史上看，巴黎曾經多次見證歷史重要時刻，包括一七八九年法國大革命、一九一九年凡爾賽和約簽署等。如今，巴黎奧運再次成為全球焦點，或許能向世界傳遞些許和平與團結的信息。

還記得上次奧運時，幫戴資穎加油的熱血時光，看到羽球男雙帥氣奪金的雀躍情緒，還有，那些跟你一起看轉播的人嗎？我相信，不管這個世界變成什麼模樣，最值得期待的，依然是下個里程碑來臨前，我們與身邊人共同創造的回憶。（作者為運動文學作家）