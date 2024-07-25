魏國彥／微塑膠侵入我們的腸胃了

魏國彥 海委會海洋保育署自民國一○九年起，每年針對河川出海口處的海水進行微型塑膠含量之調查，並以野生牡蠣作為海洋微型塑膠之監測物種，評估其進入食物鏈的程度。去年的監測結果近日出爐，發現台灣本島十六處河川出海口的牡蠣全部都驗出塑膠微粒，無一例外。另方面，「綠色和平」今年稍早警告，我國塑膠使用量在過去十年間增加百分之二十二；根據計算，台灣每人每年平均經由海鮮吃下一萬六千個微塑膠，相當於一根一公克左右的塑膠吸管。

塑膠在四○年代出現，經歷三、四代人後，一位工業專家宣稱：「塑膠是二十世紀最大的商業故事」。這八十年來，人類變成了「塑膠人」，我們穿的、戴的、用的，你看得到的都是，你看不到的也是；因為塑膠微粒已經在我們的消化道中運行，衍生的分子在你我的血液中循環，我們的一生已經被塑化。

最近我帶學生到大甲溪河階小溪中採樣、到淡水海邊挖沙，放在顯微鏡下觀察，琳瑯滿目，五色繽紛。想要知道它們是哪一種塑膠成分，還要花很多功夫和經費才能分析得出來：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚安烯，聚對鄰二鉀酸鄰二酯、丙烯丁二烯苯乙烯…這些聚合物永不消失，只是碎化，從厘米級變成奈米級，海漂風送，流布全球，無遠弗屆。

我們住的世界村是個塑膠村！塑膠的蹤跡無所不在，甚至超出人類的生存疆域：南極的冰原上有、太平洋環流圈的中央有、深海海溝裡也有，塑膠廢棄物如幽魂般在海洋中流轉漂行。我們隨手拋棄的塑膠袋正夥同其他塑膠垃圾，在海岸邊或大海裡被海浪拍打碎裂，碎粒成為海洋細菌與微生物附著的塑膠筏，魚蝦螃蟹趕來吃海上盛宴，牡蠣經由濾食作用也被動地攝取了無數微粒。海洋裡的塑膠就透過海鮮回到我們的餐桌上，來到我們的腸胃裡。

你說，我不吃海鮮了，太危險了！可是，食鹽裡、蜂蜜裡、飲料裡、地下水裡，都已出現奈米級塑膠微粒，全面滲透到我們的消化道了。我們無所逃於天地之間，因為奈米級塑膠微粒還可以通過呼吸進到你肺裡，通過毛細孔進入你身體，增加體內的氧化壓力、破壞新陳代謝、干擾免疫功能、造成神經病變、形成細胞毒性、引發組織發炎甚至癌症病變。

今年四月中旬，聯合國教科文組織的「政府間海洋委員會」舉辦「聯合國海洋十年會議」，主題為「為我們想要的海洋提供所需的科學」，海委會也派人參加了。我強烈建議海委會與國科會兩個政策統合機關，會同環境部、衛福部、農業部、經濟部共商大計，編列預算，對塑膠之製造與使用做源頭減量，對微塑膠造成的食物安全與健康衝擊進行更全面的追蹤研究。（作者為逢甲大學講座教授）