楊志良／寫不完的漏網悲劇

本月十日，一名女性國小老師日子過不下去，抱著二歲女兒從高樓跳下，立即血肉模糊雙亡。日昨一對被債務逼迫的夫妻，向年幼子女說了「對不起」之後，雙雙仰藥自殺，兒女一開始以為父母睡著了，還替他們蓋被子，呼叫不醒才發現身體已經冰冷。又有三重的一名男子，殺害妻子後，帶著幼兒上陽明山，雙雙死於車內，一家三口皆不幸喪命。

駭人聽聞的悲慘故事可以一直寫下去，至於因照顧者身心俱疲，只能終結被照顧的親人性命，子弑母、夫殺妻的各種排列組合悲劇，不知凡幾，如同人間煉獄。這類型的犯案者，不是立即報警自首，就是自我了斷，幾乎無一逃亡。這還是民間愛心團體不知付出多少心血挽救後，剩下的漏網悲劇，請問今日的政府在哪裡？

所有物種，包括人類在內，最強大的基因就是要生存下去，所謂「好死不如歹活」。就算個體不能永恆，也要將基因傳下去。而當前台灣青少年自殺自殘，自一九九六年以來增加了十倍，軍警消自殺數也達到高峰，更不要提不婚、不生、不養高居世界第一名，年輕人甚至都不談戀愛了。這必然是因為有一個更巨大的邪惡力量，阻止基因發揮正常的功能。而大環境的惡化，就是因為執政的民進黨已從清廉、勤政、愛台灣，劣化為貪腐、無能、毀台灣。

賴清德發動支持他的四成少數，霸凌多數的國人，用「三民自」及網軍洗腦民眾、激怒中共，造成兵凶戰危，但對共機共船擾台，卻不敢置一詞，也不敢發動一槍一砲；所謂驅離，就是等對方下班。ＡＩＴ處長谷立言會見賴清德，強調美國的「一中政策」，而總統府的新聞稿卻去掉「一中」字眼，公然欺騙全民。

民進黨名嘴宣稱在野立委是為習近平工作；五十萬以上有異見者，是老共的「在地協力者」；到中國交流的村里長，要被偵訊判刑；立委或縣市長選輸了，就對對手發動罷免，分裂台灣。更可怕者，雖也有剛正不阿的司法人員，但多數民眾認為台灣司法難以相信。就如現任大法官全是民進黨在立院占多數時通過的，修正的「立法院職權行使法」都還沒有施行，府、院、黨、監察院就認為有違憲，大法官根本就應該拒絕受理釋憲聲請，否則只證明了他們全是綠營守護者。

一直說在中共統治下，大陸民眾水深火熱，現在才知道台灣也不遑多讓；年輕人面臨長工時、低薪資、高房租，必須多兼工作才得苟活於亂世；全國民眾罹患鬱症者達二百萬人，四分之一人口夜夜不能成眠，孤獨或自閉者比比皆是。

全民對未來不只失望，簡直是絕望（游盈隆語），而綠營要員卻荷包滿到可以掉在高鐵上，台灣社會的怨氣怎得消？

（作者為前衛生署長）

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