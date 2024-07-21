盛治仁／認識他人 反思自己 圓滿人生

最近拜讀了紐約時報專欄作家大衛．布魯克斯的新著《深刻認識一個人》。他過去的著作《成為更好的你》和《第二座山》，都在探討人生的優先順序，到底更重視生前的履歷表，還是身後的追悼文？要追求財富權力名聲的幸福，還是利他行為後的喜樂？

新作則是看到社會充滿了埋怨和衝突，人們心裡愈來愈孤單，原因是我們沒有去深刻認識和理解身邊的人，彼此冷漠忽視，所以整理出一套方法，提醒大家如何以人文和同理心讓社會變得更好。

在網路世界裡，很多人都有數百或上千位「好友」，但真正認識的朋友有多少？難怪網路上多的是批評謾罵，很少有互相理解尊重。要想有更和善的社會，大家都該培養一個重要能力─深入了解他人，並讓他們感覺被看見。

人群中常有兩種人，一種是照亮者，以自己的光和熱投射，讓別人能發光發亮；另一種則是削弱者，以自我為中心，忽視他人，讓人覺得自己很渺小。我們都該努力成為前者。

朋友低潮或有困難時，有時陪伴就是最好的方法。幾年前打壘球肋骨受傷，隊友們來家裡探望；雖然在生理上不會因此恢復得較快，但是心理上知道被關懷的感動則會永遠記得。不管快樂時或悲傷時，不必說什麼名言，單單出現陪伴、表達關心，就是最好的開始。

真正知心的朋友，遇到友人求助時，應該要像教練般聆聽，適時提出問題來找出真正的困擾，了解他真正想要什麼，而不是告訴他該如何做。書中給了許多具體的工具和例證，幫助我們在實際生活中落實傾聽和了解。

我們很多時候以自我為中心，對人視而不見。書中有個很有趣的例子：一個男人在河邊，對岸的女人大喊：「我要如何到對岸？」男人回答：「妳已經在對岸了！」

芝加哥大學教授艾普利發現，在通勤火車上通常都沒有人說話，多數人都是戴著耳機或看手機，他決定做實驗去誘導乘客主動跟陌生人交談。結果發現絕大多數乘客都表示聊得很開心，比看手機有趣。他也發現之前沒有交談的原因是我們不知道別人的意願，因此自己也不敢開口，也就是低估了別人想要交談的意願。事實上，只要稍微加以鼓勵，很多人都願意分享自己的故事，也想要被看見、被聽見、被理解。

我自己的個性和布魯克斯自述的有一點像，都是屬於相對理性而較不擅表達情感的類型，重視效率多於關懷。但是個性不是不能改變的，作為一個「成長者」，要能正視自己的缺點並願意積極調整，以成為一個更圓滿成熟的人。布魯克斯花了四年時間學習如何調整、改變自己，我們也都可以。

我可能無法做到布魯克斯倡導的，去認識、傾聽周遭的陌生人，但至少應該努力嘗試去深刻認識身邊的朋友與同事，從看見這個人，到看見他的磨難，再到看見他的力量；與人有效連結，並幫助他人綻放光芒。

在深刻認識其他人的過程中，也會讓我們更深刻認識自己，反思要過什麼樣的人生。在照亮他人時，也同時成就了自己圓滿的人生。（作者為雲品國際董事長）