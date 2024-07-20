辛翠玲／金磚，再擴大？

由中國、俄羅斯、印度、巴西及南非五國組成的金磚（ＢＲＩＣＳ），去年首度擴大，邀請沙烏地阿拉伯、伊朗、埃及、阿聯酋、阿根廷及衣索比亞等國加入。最後阿根廷變卦、沙國至今猶豫中，ＢＲＩＣＳ五國擴大為九國集團。今年，擴容議題持續延燒，至今已有來自亞、非、拉美各大洲，超過四十個國家探詢金磚會籍，包括泰國、馬來西亞、哈薩克、亞塞拜然、土耳其、委內瑞拉、孟加拉、巴基斯坦等國都在名單上。為何入金磚？金磚是否將再次擴大？

一、加入金磚？東協內部不同調

此次申請名單中，有多個東協會員國在列：泰國、馬來西亞正式宣布申請入會，越南、寮國、柬埔寨等國則表達「極有興趣」入會。每個國家各有動機與目的。

其中，馬來西亞明言，由於不滿美元霸權，故尋求加入金磚，強化本幣結算。另一方面馬來西亞對美國的中東政策也不以為然。首相安華對於美國處理巴勒斯坦問題，以及懲罰四家售予伊朗無人機零件的馬國企業甚為憤怒，故轉而透過金磚會籍表態並尋求盟友。相較之下，泰國的情況較單純，希望藉由金磚會籍拓展經貿合作對象，而其他東協國家則因與中國關係密切而提出申請，藉以強化彼此合作。

半數東協成員想入金磚，對於東協有何影響嗎？雖有看法認為，此無損東協的團結與存在價值，但亦有質疑者如印尼，擔憂如此一來，中國對東協的影響力將會更大。印尼選擇暫不考慮金磚，轉而尋求加入ＯＥＣＤ，著眼點在於降低對中國的依賴，也藉以提升其經濟治理品質。面對金磚會籍，東協成員的看法分歧，各有抉擇。

二、選邊？平衡？

金磚會籍對於不同國家，外交與戰略意義也不同。有的國家加入金磚，因為其與原始成員國位處同一外交陣線；相較之下，亦有國家加入金磚，藉以拓展在大國角力與地緣政治裡的周旋空間。以此次亦出現在申請名單中的土耳其為例，採取全方位外交策略土耳其，在申請入金磚、強化金磚連結的同時，堅持其對北約會籍承諾不變，強調入歐盟為其一貫目標。金磚會籍對土耳其而言，是在大國拉鋸中維持多方等距的布局，此策略與印度有幾分相似。而金磚採務實、自主、不強迫表態的合作模式，也讓這類國家得以放手申請。

三、再擴大，與否？

雖然今年申請入會的名單已有一長串，但金磚國家對於是否再擴容的態度並不一致。事實上，從第一次擴大時，原始成員國對此的意見就有不同。金磚擴容的想法始於中國，中國、俄羅斯支持擴大規模，印度、巴西態度保留。今年的情形仍類似。俄羅斯希望納入新成員，而印度則主張暫停納入新會員，認為應該先與現有的新增會員調整好關係；印度也顧慮一旦親中的新會員增加，將會強化中國在金磚的影響力。不過，即便如此，原始成員國還是有達成共識之處，皆強調新成員必須有利於金磚的整體發展。

今年的金磚峰會主席國俄羅斯，已經初步規畫新會員的選擇方式，將由現有成員國各自選出十個申請國，再以申請國獲得的支持度多寡決定入會名單。因此，今年的金磚再納入新會員的可能性很大。隨著成員數量增加，金磚規模持續擴大，其對全球政治經濟格局的影響就更不容忽視。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）