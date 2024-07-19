林中斌／中國經濟 表象疲軟 科技飛騰

七月十一日某台灣媒體標題：「消費者指數趨近於零，生產者物價指數連續廿一月下跌，中國通縮陰霾揮之不去。」

中國資金外逃、失業嚴重、房貸危機無底洞、經濟成長一蹶不振。這是我們熟悉的媒體圖像。

意外的是五月廿五日《經濟學人》標題「令人一驚」（Quite a Shock）的報導：「中國去年外來投資跌至卅年谷底，但已開始反攻。目前中國出口已逼近最高紀錄，對外投資達八年來最高峰。」

五月廿二日《紐約時報》報導：中國掌控全球八十趴乾淨能源的供應鏈，而美國掌控幾乎為零。六月廿二《經濟學人》報導：中國太陽能產量自從二○二一年以來以增加三倍，目前是全球其他國家總量的五倍。

六月八日《經濟學人》報導：今年四月，中國成為全球政府核准量產飛行車（電動垂直起降機eVTOL）第一個國家。其全球模式種類，中國占五十趴，美國十八趴，德國八趴。

六月廿五，嫦娥六號太空船成功登陸月球背面並採樣岩土返回地球，為人類創舉。

中國經濟衰退的現況下，卻科技飛騰，根源何在？

「中國製造二○二五」是二○一五年五月北京宣告的國家科技躍升目標，做得到嗎？當時懷疑者眾。意外的是，美國大企業Google的老闆Eric Schmidt卻說：「中國二○二○年將趕上我們，二○二五將超越我們。」（國防新聞Defense News，二○一七年十一月六日）

更意外的是，中國二○二五的目標，二○二四已達到了。英國的《經濟學人》今年六月十五日封面文章〈中國科學的崛起：西方該歡迎或憂心〉，宣告中國已成科技的超級強國。要點如下：

●從植物生物學到超導物理，中國已成為主要的科學動力。在某些方面，它已超越美國。

●每年影響力大的科學論文發表數，二○○三年美國是中國的廿倍；二○一三美國是中國的四倍；二○二二，中國超越了美國和歐盟的總和。

●科學研究的出產量，全世界前十名大學裡，中國占六到七所。

●「清華大學是全球第一名科技大學」，牛津大學高等教育學教授Simon Marginson如是說，「那成就真驚人，是他們在卅年內做到的成就」。他還說：工程學是中國強項，是中國發展軍事科技而帶動起來的。

●鈣鈦礦（perrovskite）比矽（silicon）在轉換陽光成電流上更有效。這方面研究，中國已居主導地位。中國化學家已經可以從海水提煉氫，然後電解、發電。在中國東南沿海，中國已經有飄浮的氫能源太陽能發電廠（hydrogen farm）。

●自從二○○○年來，中國研發經費已增加了十六倍。

●從二○○○年至二○一○，六百萬中國學生出外留學。但是二○一○以來，海歸人數超過留學人數。中國現在科研人數超過美國和歐盟的總和，而且海歸學者論文發表數是留外學者的二點五倍。

●研究人工智慧（AI）的中國學生，在二○一九年，卅四趴留在國內；到二○二二，留在國內的占五十八趴。

●西方認為專權政體妨礙科學研究，到目前為止，這個說法就硬科學來說並不成立。在長期深耕的科技實力推動下，中國的經濟會持續疲軟嗎？

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）