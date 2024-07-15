廖達琪 「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，此一英國艾克頓爵士名言幾乎已成律則。但此中對「權力」的概念，應指涉可直接發令、令人必須服從的「硬性」力量，也是西方人慣常認知的權力面向；如回到東方的思想脈絡，尤其是孔孟、老莊，對「權力」的感知，似乎就不是那麼硬，甚至避談「權力」，多強調自我修身養性的道德情操，少觸及馬基維利式權謀詭詐的力道行使，比較像是權力的「柔性」面向，不直接意指臂使，只期許春風化雨。

這樣的權力概念，在當代的民主憲政思潮及制度設計中，是不存在的，因其被歸類為「人治」；憲政則講求「法治」，不信任任何個人可以自我約束的行使不受限的權力，所以設計政黨、選舉、投票、分權等制度，力求任何個人或團體無法獨攬「硬性」權力。但人性對權力「大」總是較期待，也多認為行使起來更得意，不過「大」就一定好嗎？東方思想中對權力自我約制的提醒，不值一顧嗎？下面以法國的總統和我國的總統權力，做一最簡單的對比。

台法學理上都被歸類為半總統制。台、法總統權力，這裡只提一明確的不同，就是法國總統有主動解散國會權，台灣的沒有。日前馬克宏就是用此權提前解散國會，台灣則因總統沒有此主動權力（只有被動等立法院倒閣後才有機會），未掌握立院多數的總統賴清德，儘管遭遇國會諸多挑戰，但無法以解散國會來尋求改變。單就此一權力言，法國的大於台灣。但法國總統行使此權都得利？台灣的沒有，就一定吃虧？

馬克宏解散國會豪賭，不算輸，因為壓制了極右派國民聯盟的氣焰，從原先期待可得到接近組閣的席次落至三大聯盟（左派新人民陣線，及中間的馬克宏陣營）的老三；但也不算贏，因沒有聯盟過半，馬克宏陣營也僅居次，未來政治動盪可預見，馬克宏權力受限也是必然。不過，不用此權力解散國會，馬克宏的日子也不會好過，可能得琢磨東方「柔性」權力的奧祕。他的前輩密特朗總統似乎有那麼點修為。

一九八六年，密特朗在位第五年，當時總統任期七年，國會五年（二○○八年修憲調成一致），國會屆期改選，結果右派居多數，密氏為左派，乃順服民意，未動用解散權，任命右派領袖席哈克為總理，成就第一次「左右共治」。一九八八年密氏再次當選，國會仍是右派，這才用解散權，結果均是左派。相對於密氏的圓融精明，一九九五年選上的席哈克對解散權的運用就粗糙些；當時國會是右派多數，跟席哈克一致，但一九九七年席氏對國會不滿，解散重選，結果左派占多數，席氏才服輸任命左派領袖為總理，是為第三次共治。法國總統主動解散國會權，看似大，風險亦大，好壞難論。

台灣的總統沒有主動解散權，看似拿國會無可奈何，但在朝小野大的阿扁總統時期，卻可以自由任命閣揆，跨黨派的僅唐飛，在位不到五個月；賴總統雖也面對野較大的國會，但更不受限的任命不僅同黨、且更同系統的幕僚型閣揆，在野政黨一樣不祭出「不信任案」來倒閣，讓總統有機會解散國會；因為選舉成本在立委自己身上啊！賴總統沒有此權力，卻可以在諸多方面間接發揮，讓在野黨形象受損。孰能說：權力大，就得利；權力小，就吃虧？

不過，一樣的邏輯，中華民國總統的權力雖缺此一味，但在其他方面，尤其能兼黨主席（法國不能），權力不可謂不大，但一定能得利嗎？（作者為中山大學政治學研究所榮譽教授）